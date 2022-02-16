Norris, F1'in sosyal medya trollerine yönelik daha fazla şey yapabileceğini umuyor

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Lewis Hamilton ve Max Verstappen taraftarlarının birkaç olay nedeniyle ters düştüğü 2021 sezonun ardından, sürücülere karşı nefret problemi büyük bir mesele haline geldi.

Williams sürücüsü Nicholas Latifi, Abu Dhabi'de yaptığı kazayla güvenlik aracının çıkmasına sebep olmasının ve bunun sonucunda şampiyonanın gidişatının değişmesinin ardından, ölüm tehditleri ve hakaretlere maruz kaldı. McLaren pilotu Lando Norris de yer yer bu konumdaydı.

Norris, trollerle baş etmenin en iyi yolunun onlara gülmek olduğunu öğrendiğini ama sosyal medyanın karanlık tarafının, ele alınması gereken bir şey olduğunu söyledi.

Norris, "F1'deki ilk üç yılımda, hayatlarında yaptıkları tek şey bu olan ve insanlara saldırmaktan daha iyi bir şeye sahip olmayan insanların var olduğunu öğrendim."

"Bunu görmekten nefret ediyorum. Beni etkiliyor mu? Küçük bir miktar evet ama bundan daha fazlası değil."

"Benim açımdan şimdilerde bunu görmek daha komik. Yapabileceğim bir şey olmadığı için kişisel olarak algılamaktansa buna gülüyorum ve şaka olduğunu düşünüyorum."

"İşinize, turunuza veya her neyse ona odaklanmanız gerekiyor. Eğer elinizden gelen bir şey yoksa bunun için suçlanmanız için de bir sebep yoktur."

"Umuyorum ki bu durum değişir. Bir noktaya kadar insanların ne dediklerini umursamamanız ve işinize bakmanız gerekiyor."

"Daha iyiye gitmesini umuyorum. Takım olarak ve F1 olarak bu konularda gelişim göstermek ve bu insanlardan kurtulmak için çok fazla çaba gösteriliyor." dedi.

Lando Norris, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images