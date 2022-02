Norris, F1'in diz çökmeden de mesaj vermeye devam edeceğinden emin

Haberi dinle

F1 salı günü, yarış öncesi seremonisini 2022'de kaldırdıklarını duyurdu. Seremonide birçok F1 pilotu diz çöküyor ve ırkçılığa karşı mesaj veriyorlardı. Sürücüler aynı zamanda "We Race As One" girişimi kapsamında 'Irkçılığa Son' yazılı tişörtler giyiyorlardı.

F1 patronu Stefano Domenicali, padoktaki çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak adına serinin "jest yapmayı bırakıp harekete geçeceklerini" ve "artık ileriye dönük aksiyon almaz zamanı" olduğunu söylemişti.

McLaren sürücüsü Norris, son iki sezondur yarış öncesi seremonilerinde diz çöktü. Norris, bu değişiklikten haberi olmadığını ama sürücülerin, önemli konularda farkındalığı artırmak için anlamlı şeyler yapmaya devam edeceklerine emin olduğunu söyledi.

Norris, "Planımızın ne olduğunu bilmiyorum ancak sürücüler ve Grand Prix Pilotları Birliği olarak, sezona yakın bir zamanda bunları öğrenmek için Formula 1 ile görüşmeler yapacağız."

"Sürücüler olarak konuşmak ve gündeme getirmek istediğimiz bazı şeyler var."

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Eminim Formula 1 kış arasında bu tür jestleri yapmak için yeni fikirler, yeni veya farklı şeyler düşünmüştür. Henüz emin değilim, ne olacağını söylemem için erken."

"Ancak diz çökmüyorsak da bunun iyi nedenleri olduğuna ve bunun yerine, böyle konulara farkındalık yaratmak için farklı şeyler olacağına eminim."

"Bekleyip göreceğiz. Bunun dışında bir şeyim yok." dedi.

Bu jestlerden uzaklaşma kararı Formula 1'in We Race As One girişiminin bir parçası olarak gerçekleştirildi ve artık aksiyon almaya odaklanılıyor.

Bu kapsamda F1'in öğrencileri Birleşik Krallık ve İtalya'daki üniversitelere yerleştirerek, eğitim süreleri boyunca desteklediği mühendislik burs programı, dört yıl daha uzatıldı.

F1, yarış öncesinde We Race As One videosunu yayınlamaya devam edecek ve afişleri de pistteki yerini koruyacak.