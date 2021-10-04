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Formula 1 Haberler

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Lando Norris, McLaren simülatöründe edindiği ilk izlenime göre, Formula 1'in 2022 araçlarını sürmenin şimdiki araçları sürmek kadar hoş olmadığını söyledi.

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

Şu anda F1 takımları, gelecek yıl başlayacak yeni kurallar dönemi için çalışıyor.

Zemin etkili araçlar ile yarışta araçların çok daha yakın mücadele etmesi ve geçişlerin daha kolay olması hedefleniyor.

Ancak yeni aero platformu, yere basma kuvvetine büyük bir engel olacak. Ayrıca Norris'in de simülatörde gözlemlediğine göre, yeni lastikler 2022 araçlarının yol tutuşunu benzersiz kılacak. 

LN Racing Kart'ın açılışında Motorsport.com'a özel demeçler veren Norris, "Sürmesi çok farklı bir araç. Bir bakımdan, bu sezonkiler kadar iyi değil."

"Umarım bu diğer takımlar için de geçerlidir. Göreceğiz, harika ya da berbat olduğunu düşünmenin bir anlamı yok"

"Sadece yapabileceğin en iyi işi yapman gerekiyor ve umarım ki gelecek sezon, sezon öncesi testleri iyi bir araçla yaparız." dedi.

2022 aracının nasıl görüneceğine dair F1 taraftarlarına bir ipucu verilmişti. Liberty Media, Britanya Grand Prix'sine bir konsept versiyonu göstermişti.

Norris, McLaren'ın gelişiminin henüz üretim aşamasında olmadığını, takım yeni kurallar hakkında daha çok bilgi edindikçe çizimlerin düzenli olarak değiştirildiğini söyledi.

Norris, "Gördüğümüz tek araç Silverstone'daki araçtı."

"Fabrikadaki araç, bir yarış arabası bile değil. Bir çizim ve bazı kağıtlar var."

"Daha aylarca göreceğimizi düşünmüyorum, belki de gelecek yıla kadar göremeyiz. Gelecek sezon için bazı çizimler ve tasarımlar gördük, ancak her hafta yeni ve farklı bir şey sunuluyor. Çünkü araçtaki farklılıklar çok fazla."

"Ancak her hafta değişiklik yapmak ve hızlandırmak daha da kolaylaşıyor." dedi.

Yeni araçlarla performansı maksimuma çıkarmak için F1'in simülatör çalışmaları kritik olacak. Çünkü gelecek yıldan itibaren testler, iki hafta ile sınırlandırılacak.

Fernando Alonso, önümüzdeki kışın, F1 kariyerinde yaşayacağı en yoğun dönem olmasını beklediğini belirtti.

Alonso, 2022'de araç performansında neyin önemli olacağı sorusuna: "Bence bu, araçların simülatördeki ve kış testlerindeki performansına bağlı olacak."

"Üç ya da dört yarıştan sonra umuyorum ki araca ve kurallara alışacağız ve tıpkı şimdi olduğu gibi, alacağımız sonuçları aracın performansı belirleyecek."

"Uyum sağlama açısından, büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Sadece biraz sıkı çalışma ya da diğer dönemlere göre daha yoğun bir kış gerekecek. Çünkü takım ile beraber simülatörde daha fazla zaman geçirmek zorundayız." dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear wing and diffuser detail

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear wing and diffuser detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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