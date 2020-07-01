Norris: "F1'e dönüşte fiziksel açıdan zorlanacağız"

2020 Formula 1 sezonu sonunda, 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile başlayacak. Pilotlar ve takımlar, 8 yarışlık Avrupa bölümünü çok kısa bir sürede tamamlamak zorunda kalacaklar. 5 Temmuz'daki ilk yarışla birlikte 10 hafta sonunda toplam 8 yarış gerçekleşecek.

Norris, uzun süren tatil dönemine rağmen birkaç tur içerisinde tekrar eski hızlarına döneceklerini ancak vücutlarının eski koşullara alışmasının biraz zaman alacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Tüm pilotlar için her şey kolay olmayacak ancak yaptığımız iş konusunda iyiyiz ve hızlanmamız çok uzun zaman almayacak. Birkaç tur içerisinde aracı sürme açısından eski hale döneceğiz."

"Ancak art arda 3 yarış geçireceğiz. Fiziksel açıdan vücudumuzun alışması, araç içerisinde eski hıza ulaşmaya göre daha fazla zaman alacak."

"Bu daha büyük sıkıntı yaratacak çünkü ne kadar antrenman yaparsanız yapın, eminim ki pilotların hepsi benim gibi çalışmaları sürdürdü, yarış aracını kullanmak farklı bir şey. Formula 1 aracını kullanırken maruz kaldığınız kuvvetler çok farklı ve onları tam olarak deneyimleme şansınız yok."

"İstediğiniz egzersizi yapın. Virajları dönerken ya da tümsekleri geçerken vücudunuzun 5-6G kuvvete maruz kalması anormal bir durum oluyor. Bu konuda zorlanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Mercedes pilotları, 2018 F1 araçlarıyla test yapabildi ancak Norris, McLaren'ın bu süreçte motor tedarikçisini değiştirmesi nedeniyle test yapamadı.

Hazırlıklar kapsamında Norris, Euroformula Open aracıyla test yaptı. Norris, bu araç farklı olsa da kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Norris, "Hava şartları harika değildi. Uzun zaman sonra ilk defa sürüş yaptım ancak tüm gün çiseledi. Korkunçtu ancak yine de şikayet etmiyorum. Eğlenceliydi ve sonunda yeniden gerçek bir araç sürmek güzeldi."

"İlk başta ses, hissiyat ve vibrasyon açısından biraz tuhaf hissettim. Simülasyondaki o kadar sürüşün ardından gerçek bir araca binmek çok tuhaftı. Ancak birkaç turun ardından tekrar daha normal hissettim. Geri dönmek güzeldi." dedi.