Norris, F1'e dönüş ile beraber büyük bir şok etkisi olmasını bekliyor

Britanyalı pilot, Aralık'ta yapılan Abu Dhabi Grand Prix'sinden beri rekabetçi bir yarışa katılmadı ve McLaren aracını en son Şubat ayında yapılan sezon öncesi testlerde kullanmıştı. Daha sonrasında da sezon, koronavirüs krizi sebebiyle durdurulmuştu.

Sezonun içerisinde bulunan 10 yarış, iptal edildi veya ertelendi. Ancak Formula 1 yönetimi, sezonu Avrupa'da, kapalı kapılar ardında başlatma hedefini açıkladı ve sezonun Avusturya'da 5 Temmuz'da başlaması planlanıyor.

F1'in resmi Instagram hesabı ile canlı yayın yapan Norris, senenin ilerleyen vakitlerinde - aracın başına geçmeden önce vücudunu hazırlayabileceği bir fırsatın olmadığını söyledi.

"Odaklanabileceğim şeylere odaklanmaya çalışıyorum, ki bu da fiziksel olarak egzersiz yapmak oluyor."

"Sezon öncesi testlerden beri bunu sağlamaya çalışıyorum. Çünkü yarışlara geri döndüğümüzde vücudumuzda büyük bir şok etkisi olacak."

"Hiçbir şey yapmamaktan - bir F3 aracı bile kullanamamak veya direkt olarak herhangi bir aracı kullanamamaktan - Dünyanın en hızlı araçlarına oturmak ve x kadar bir G-kuvvetine karşı koymak gerçekten zor bir şey. Ki bu araçları da çok fazla süremedim. Bu büyük bir şok etkisi yaratacak."

"Vücut her an değişiyor ve araç sürmeye alışıyor. Evinizde istediğiniz kadar boyun antrenmanı yapın, veya genel antrenman, ancak bir Formula 1 aracına oturduğunuz anda oluşan hareketi, hiçbir antrenman yöntemi ile taklit edemezsiniz."

"Herkesin vücudu şoka uğrar - Formula 1'deki veya Dünyadaki en zinde vücuda sahip olabilirsiniz, ancak bu iş insan vücudunu çok fazla zorluyor."

F1 patronları, COVID-19 durumunun belirsizliği ve gelişen doğasına rağmen sezonun 15 ve 18 yarış aralığında sürmesini ümit ediyorlar.