Norris: "F1'de büyük değişim için '2026'yı beklemek' gerekecek"

Verstappen ve Red Bull, 2022'nin ikinci yarısında kurdukları baskın seriyi sürdürmeye devam ediyor. Hollandalı pilot 2024 sezonunun ilk iki yarışını büyük bir farkla pole pozisyonundan kazandı.

Bu sezondan sonra F1'in çok farklı araçlara ve güç ünitelerine geçeceği 2026'ya kadar bir yıl daha olmasına rağmen Norris, diğer takımların yetişmesi için çok az alan olduğuna inanıyor.

Norris, "Hayır, bence bir şeylerin gerçekten değişmesi için 2026'ya kadar beklemeniz gerekiyor. Bence 2026 her takım için potansiyel olarak büyük bir değişiklik fırsatı olacak, güç üniteleri de muhtemelen en büyük şeylerden biri olacak."

"Şu anda takımlar arasında güç üniteleri açısından pek bir fark yok, ama araçlar arasında çok fazla fark var. Red Bull'un, mevcut haliyle her zaman bir avantaj taşımasını bekliyorum çünkü öndeler." dedi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Shameem Fahath

Norris, Red Bull'un o zamana kadar "fikirlerinin tükeneceğini" umduğunu, çünkü McLaren'in geçen yıl bu zamana kıyasla elde ettiği büyük kazanımların bile yaklaşmak için yeterli olmadığını söyledi.

Britanyalı pilot, "Onlar da diğer takımlar kadar zeki ve birçok açıdan daha akıllılar. Eğer diğer takımlar kadar iyi bir iş çıkarırlarsa, sahip oldukları avantajı her zaman korumaları gerekir, ancak iyi fikirlerinin tükenmeye başlamasını umuyorsunuz."

"Bence her takım arayı kapatıyor. Geçen yılki 12 aylık ilerlememize baksanız bile, en çok gelişen takım biziz ve son 12 ayda en iyi gelişen takım da biziz."

"Dolayısıyla, bu açıdan baktığınızda, yaptığımız işten çok mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Ancak bu yeterli değil ve onlara meydan okumak için yeterince yakın değil." dedi.

Ancak Norris, Verstappen'in 2023'te 22 grand prix'den 19'unu kazandığı gibi 2024'te de her yarış hafta sonundan zaferle ayrılacağına inanmıyor.