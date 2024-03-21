Norris: "F1'de büyük değişim için '2026'yı beklemek' gerekecek"
McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'in 2026 kurallarının sıfırlanmasından önce dramatik performans değişimleri görmeyeceğini düşündüğünü ancak Max Verstappen'in bu sezon her yarıştan zaferle ayrılacağına inanmadığını söyledi.
Lando Norris, McLaren MCL38
Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Shameem Fahath
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