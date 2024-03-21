Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Norris: "F1'de büyük değişim için '2026'yı beklemek' gerekecek"

McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'in 2026 kurallarının sıfırlanmasından önce dramatik performans değişimleri görmeyeceğini düşündüğünü ancak Max Verstappen'in bu sezon her yarıştan zaferle ayrılacağına inanmadığını söyledi.

Filip Cleeren Matt Kew
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ve Red Bull, 2022'nin ikinci yarısında kurdukları baskın seriyi sürdürmeye devam ediyor. Hollandalı pilot 2024 sezonunun ilk iki yarışını büyük bir farkla pole pozisyonundan kazandı.
Bu sezondan sonra F1'in çok farklı araçlara ve güç ünitelerine geçeceği 2026'ya kadar bir yıl daha olmasına rağmen Norris, diğer takımların yetişmesi için çok az alan olduğuna inanıyor.
Norris, "Hayır, bence bir şeylerin gerçekten değişmesi için 2026'ya kadar beklemeniz gerekiyor. Bence 2026 her takım için potansiyel olarak büyük bir değişiklik fırsatı olacak, güç üniteleri de muhtemelen en büyük şeylerden biri olacak."
"Şu anda takımlar arasında güç üniteleri açısından pek bir fark yok, ama araçlar arasında çok fazla fark var. Red Bull'un, mevcut haliyle her zaman bir avantaj taşımasını bekliyorum çünkü öndeler." dedi.
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Shameem Fahath

Norris, Red Bull'un o zamana kadar "fikirlerinin tükeneceğini" umduğunu, çünkü McLaren'in geçen yıl bu zamana kıyasla elde ettiği büyük kazanımların bile yaklaşmak için yeterli olmadığını söyledi.
Britanyalı pilot, "Onlar da diğer takımlar kadar zeki ve birçok açıdan daha akıllılar. Eğer diğer takımlar kadar iyi bir iş çıkarırlarsa, sahip oldukları avantajı her zaman korumaları gerekir, ancak iyi fikirlerinin tükenmeye başlamasını umuyorsunuz."
"Bence her takım arayı kapatıyor. Geçen yılki 12 aylık ilerlememize baksanız bile, en çok gelişen takım biziz ve son 12 ayda en iyi gelişen takım da biziz."
"Dolayısıyla, bu açıdan baktığınızda, yaptığımız işten çok mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Ancak bu yeterli değil ve onlara meydan okumak için yeterince yakın değil." dedi.
Ancak Norris, Verstappen'in 2023'te 22 grand prix'den 19'unu kazandığı gibi 2024'te de her yarış hafta sonundan zaferle ayrılacağına inanmıyor.
"Bence bu yıl Max'in kazanamayacağı yarışlar olacak. Şu anda Ferrari en yakın durumda, bu hafta sonu bile Ferrari'nin onlara yakın ve potansiyel olarak önde olduğunu görebileceğinizi düşünüyorum."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Russell: "Ferrari açıklamasından bu yana Hamilton oldukça profesyonel çalışıyor"
Sonraki haber Croft: "Red Bull'daki 'güç savaşı' takıma zarar verebilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Resmi: Williams, Sargeant'ın F1 aracını Albon'a veriyor!

Resmi: Williams, Sargeant'ın F1 aracını Albon'a veriyor!

Formula 1
Avustralya GP
Resmi: Williams, Sargeant'ın F1 aracını Albon'a veriyor!
Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"

Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"

Formula 1
Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"
Aston Martin'in sıralama ve yarış arasındaki güç dengesi 2024'te neden değişti?

Aston Martin'in sıralama ve yarış arasındaki güç dengesi 2024'te neden değişti?

Formula 1
Aston Martin'in sıralama ve yarış arasındaki güç dengesi 2024'te neden değişti?
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Yanıp sönen ışıklar erken tepki vermeme sebep oldu"

Norris: "Yanıp sönen ışıklar erken tepki vermeme sebep oldu"

Formula 1
Avustralya GP
Norris: "Yanıp sönen ışıklar erken tepki vermeme sebep oldu"
Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?
Piastri: "Ön tarafta da yer alabiliriz, ilk onun sonunda da olabiliriz"

Piastri: "Ön tarafta da yer alabiliriz, ilk onun sonunda da olabiliriz"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Piastri: "Ön tarafta da yer alabiliriz, ilk onun sonunda da olabiliriz"

Son Haberler

Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"

Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"
Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"

Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"
Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"

Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"
Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"

Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye