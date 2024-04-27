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Formula 1 Çin GP

Norris: "F1'de bir daha Fernando kadar uzun süre yarışan biri olmayabilir"

Lando Norris, Formula 1'de Fernando Alonso kadar uzun ve başarılı yarışan başka bir pilot olmayabileceğini düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso'nun Aston Martin ile olan sözleşmesini uzattı ve en azından 2026 sezonunun sonuna kadar yarışmaya devam edecek gibi görünüyor. Fernando Alonso, 2026 yılında 45 yaşında olacak.

Alonso sözleşmesinin sonuna kadar yarışırsa 1975'teki Graham Hill'den bu yana yarışan en yaşlı F1 pilotu olacak.

Alonso halihazırda en fazla grand prix yarışına çıkma rekorunu elinde tutuyor ve 2024 Katar GP'de eşi benzeri görülmemiş bir rekorla 400. yarışına çıkacak. 

McLaren pilotu Norris'e Alonso'nun uzun süredir yarışıyor olması soruldu. İspanyol pilotun F1'de ilk yarışına çıkmasının üzerinden 23 yıl geçti. Önümüzdeki yıl ilk dünya şampiyonluğunun 20. yıldönümü olacak.

Bu kadar uzun süre yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir soru üzerine Norris, "Ne söylediğime dikkat etsem iyi olur. Bence bu çok fazla adanmışlık gerektiriyor. Kimsenin Fernando'nun bundan yoksun olduğunu düşündüğünü sanmıyorum."

"Hayatta yaptığı her şeyde bunu gösteriyor. Pistte ya da pist dışında, farklı spor dallarında ya da her neyse."

"Yani bu ne yapmak istediğinize bağlı. Herkes farklıdır. Herhangi bir spor dalında bu kadar uzun süre kendini adayan birini nadiren görebilirsiniz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Muhtemelen dünyadaki herhangi bir sporun zirvesinde yarışan en yaşlı sporculardan biri. Formula 1'de muhtemelen bir daha asla göremeyeceğiniz bir şey."

"Eğer görürseniz de bu çok nadir olacaktır."

"Bu tür şeylere çok büyük saygım var. Eğer 20 yıl sonra hala güçlü olursam bunu yapmak isteyip istemeyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok."

"Ama şu anda bulunduğum yeri seviyorum ve eğer böyle bir şey yapmaya devam edersem, bu ileride göreceğiz." dedi.

Norris'in yanı sıra konuşan Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Alpine pilotu Esteban Ocon da F1'de ne kadar süre kalmaya devam edeceklerini düşündükleri konusunda aynı derecede kararsız açıklamalarda bulundular.

Ocon, "Kerhangi bir sporcu ya da yarış pilotu için rüya gibi bir kariyer. Onun yaşında hâlâ yarışıyor olur muydum bilmiyorum ama gerçekten, onun adanmışlığı hepimiz için örnek teşkil eden bir şey." dedi.

Leclerc, "15-18 yıl sonra kendimi hâlâ F1'de yarışırken hayal etme zor." 

"Uzun yıllar boyunca yarışıyor olmayı çok isterim. Le Mans gibi başka şeyleri de deneyimlemek isterim. Orası kesinlikle bir gün kendimi yarışırken göreceğim bir yer."

"Yani motivasyonum tam olduğu sürece yarışacağım. Yaptığım işi seviyorum, bu yüzden şimdilik mümkün olan en uzun süre boyunca yapmak istediğim şey bu." dedi.

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