Norris: "F1'de başarıya ulaşmak çok zor"

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Üst üste sekiz şampiyonluk kazanan Mercedes, geçen yıl kuralların yeniden düzenlenmesiyle birlikte sadece tek bir galibiyet elde edebildi ve ardından 2023'e de kötü başladı.

Ferrari ise 2021'in başlarında yaklaştığı şampiyonluk mücadelesinde bu sezon olmayacak gibi görünüyor.

McLaren Avustralya'da iki araçla da puan elde etmesine rağmen, MCL60 aracıyla geliştirme hedeflerini kaçırdığını açıkça kabul ettikten sonra 2023'e kötü bir başlangıç yaptı.

Norris, Ferrari ve Mercedes'in de sorun yaşadığını görmenin yardımcı olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Biraz, ama bunun benim konumumda çok fazla bir şey değiştireceğini sanmıyorum."

"Ama bence başarılı olmanın kolay bir iş olduğu algısı değiştirilmeli. Aksi takdirde herkes bunu yapıyor olurdu."

"Mercedes gibi son bilmem kaç yıldır kazanan bir takım için de kolay bir iş değil. F1'deki en baskın araçlardan birine sahiplerdi. Şimdi ise muhtemelen griddeki en iyi dördüncü takım konumundalar ve müşteri takımı tarafından yenildiler."

"Bence bu, işi doğru yapmanın ne kadar zor ve karmaşık olduğunu gösterdi."

"Aynı zamanda bu durumda olanın sadece biz olmadığımızı da gösteriyor. Ancak Aston'un yaptığı sıçramayı gördüğünüzde, buna dair umutlanıyorsunuz."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren 2019-2020 yılları arasında arka arkaya orta sıralarda yer alsa da, İngiliz ekip ön sıralarda yer alan takımlarla arasındaki farkı kapatma hayalini gerçekleştiremedi.

Aston Martin ise önceki iki sezonda elde ettikleri yedincilikten sonra 2023'te podyum için mücadele veren bir takım oldu.

Norris, bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçecek yeni bir rüzgar tüneliyle birlikte yapılan değişikliklerin McLaren'ın önümüzdeki yıllarda Aston Martin'e benzer adımlar atmasını sağlayacağını umuyor.

Norris, "Farklı takımlardan bazı insanlar geliyor ve onlardan ilerlemenize yardımcı olacak her şeyi alabiliyorsunuz, bunları dört gözle bekliyorum."

"Bu benim düşünce tarzımı değiştirmiyor ama umarım dışarıdan bakan insanların düşünce tarzını değiştirir. Çünkü sorun yaşayan sadece McLaren değil, Mercedes'in yapması gereken işi ya da insanların onlardan beklediği şeyi yapmadığı açık."

"Onlar son 10 yıldır baskın olan bir takım. Bu da işin zor olduğunu ama aynı zamanda elinizdekilerle en iyi işi yaptığınızı gösteriyor." dedi.