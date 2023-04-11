Önceki / Windsor: "Hulkenberg'i Red Bull'da görmek isterdim"
Formula 1 Haberler

Norris: "F1'de başarıya ulaşmak çok zor"

Lando Norris, Ferrari ve Mercedes'in yaşadığı zorlukların Formula 1'de başarıya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösterdiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Norris: "F1'de başarıya ulaşmak çok zor"
Haberi dinle

Üst üste sekiz şampiyonluk kazanan Mercedes, geçen yıl kuralların yeniden düzenlenmesiyle birlikte sadece tek bir galibiyet elde edebildi ve ardından 2023'e de kötü başladı.

Ferrari ise 2021'in başlarında yaklaştığı şampiyonluk mücadelesinde bu sezon olmayacak gibi görünüyor.

McLaren Avustralya'da iki araçla da puan elde etmesine rağmen, MCL60 aracıyla geliştirme hedeflerini kaçırdığını açıkça kabul ettikten sonra 2023'e kötü bir başlangıç yaptı.

Norris, Ferrari ve Mercedes'in de sorun yaşadığını görmenin yardımcı olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Biraz, ama bunun benim konumumda çok fazla bir şey değiştireceğini sanmıyorum."

"Ama bence başarılı olmanın kolay bir iş olduğu algısı değiştirilmeli. Aksi takdirde herkes bunu yapıyor olurdu."

"Mercedes gibi son bilmem kaç yıldır kazanan bir takım için de kolay bir iş değil. F1'deki en baskın araçlardan birine sahiplerdi. Şimdi ise muhtemelen griddeki en iyi dördüncü takım konumundalar ve müşteri takımı tarafından yenildiler."

"Bence bu, işi doğru yapmanın ne kadar zor ve karmaşık olduğunu gösterdi."

"Aynı zamanda bu durumda olanın sadece biz olmadığımızı da gösteriyor. Ancak Aston'un yaptığı sıçramayı gördüğünüzde, buna dair umutlanıyorsunuz."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren 2019-2020 yılları arasında arka arkaya orta sıralarda yer alsa da, İngiliz ekip ön sıralarda yer alan takımlarla arasındaki farkı kapatma hayalini gerçekleştiremedi.

Aston Martin ise önceki iki sezonda elde ettikleri yedincilikten sonra 2023'te podyum için mücadele veren bir takım oldu.

Norris, bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçecek yeni bir rüzgar tüneliyle birlikte yapılan değişikliklerin McLaren'ın önümüzdeki yıllarda Aston Martin'e benzer adımlar atmasını sağlayacağını umuyor.

Norris, "Farklı takımlardan bazı insanlar geliyor ve onlardan ilerlemenize yardımcı olacak her şeyi alabiliyorsunuz, bunları dört gözle bekliyorum." 

"Bu benim düşünce tarzımı değiştirmiyor ama umarım dışarıdan bakan insanların düşünce tarzını değiştirir. Çünkü sorun yaşayan sadece McLaren değil, Mercedes'in yapması gereken işi ya da insanların onlardan beklediği şeyi yapmadığı açık."

"Onlar son 10 yıldır baskın olan bir takım. Bu da işin zor olduğunu ama aynı zamanda elinizdekilerle en iyi işi yaptığınızı gösteriyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Windsor: "Hulkenberg'i Red Bull'da görmek isterdim"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor"

Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor"

Formula 1

Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor" Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor"

Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı"

Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı"

Formula 1

Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı" Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı"

Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam"

Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam"

Formula 1

Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam" Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam"

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Kırmızı bayrak periyotları hiç adil değil"

Norris: "Kırmızı bayrak periyotları hiç adil değil"

Formula 1

Norris: "Kırmızı bayrak periyotları hiç adil değil" Norris: "Kırmızı bayrak periyotları hiç adil değil"

Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici"

Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici"

Formula 1

Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici" Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici"

Webber: "Piastri'nin kariyerimi gölgede bırakması hoşuma gider"

Webber: "Piastri'nin kariyerimi gölgede bırakması hoşuma gider"

Formula 1
Avustralya GP

Webber: "Piastri'nin kariyerimi gölgede bırakması hoşuma gider" Webber: "Piastri'nin kariyerimi gölgede bırakması hoşuma gider"

Son Haberler

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

F1 Formula 1

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

F1 Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

F1 Formula 1

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.