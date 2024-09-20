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Formula 1 Singapur GP

Norris: "F1 şampiyonluğu hâlâ Verstappen'in kaybedeceği bir şey, benim kaybedecek bir şeyim yok"

Lando Norris'in Max Verstappen'i geçebilmesi için Hollandalıya yarış başına ortalama dokuz puan fark atması gerekiyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 defends from Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, Max Verstappen ile Formula 1 şampiyonluk mücadelesinde hâlâ "kaybedecek hiçbir şeyi olmayan" sürücü olduğunu vurguluyor.

Norris, Sürücüler Şampiyonasında Verstappen'e yavaş yavaş yaklaşırken, Red Bull’un son yarışlardaki hız düşüşünden tam anlamıyla faydalanamadı.

Pazar günkü Singapur Grand Prix'sine hâlâ 59 puan geride giriyor, yani bu sezon kalan yedi grand prix'de Hollandalı'ya yarış başına ortalama dokuz puan fark atması gerekiyor.

Takım arkadaşı Oscar Piastri, son dönemde daha iyi bir form yakaladı ve Norris'in sıralama turlarında Q1'de elenmesine rağmen dördüncü sırada, Verstappen'in bir basamak önünde ve en hızlı tur için bir puan aldığı Bakü'deki son yarışta birinciliği kazandı.

McLaren, Azerbaycan Grand Prix'sinde aldığı bu sonuçla takımlar şampiyonasında liderliğe yükseldi ve Norris, bu şampiyonada Ferrari’yi ana rakip olarak gördüğünü birkaç kez dile getirdi.

Ancak Verstappen’le olan kişisel mücadelesinde, McLaren’ın şu anda gridin en hızlı aracı olmasına rağmen pilotlar şampiyonluğunun kendisinin kaybedeceği bir şey olduğu iddiasına katılmadığını söyledi.

Norris, sezonun başında Verstappen'in ilk beş yarıştan dördünü kazandığı, bu serinin yalnızca Avustralya'daki fren sorunlarıyla kesintiye uğradığı ve ilk yedi pole pozisyonunu alarak Red Bull paketinin dominasyonunu gösterdiği döneme işaret ederek, “Onlar bizi bizim onları yendiğimizden daha büyük farklarla yeniyorlardı.”

“Bu hâlâ Verstappen’in kaybedeceği bir şey, benim değil. Şu anda kaybedecek hiçbir şeyim yok.”

“Yılın başına dönecek olursanız, Red Bull hâlâ baskındı. Yani yılın ilk dört ya da beş yarışını kazandılar. Max yılın ilk sekiz pole pozisyonunu aldı ve onlar bizi bizim onları yendiğimizden daha büyük farklarla yeniyorlardı.”

Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Team

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Yani yılın başında bizim yaşadığımızdan daha az zor zamanlar geçiriyorlar. Yani hala bizim yılın başında olduğumuzdan daha fazla yarışın içindeler. Biz işleri yoluna koyduk ve aynı zamanda onların da işleri oldukça hızlı bir şekilde yoluna koyabileceklerine inanıyorum.”

“Gerçekten de sadece son iki yarışta hem sıralama turlarında hem de muhtemelen daha çok yarışın kendisinde biraz hızlarının söyleyebilirim. Bu yüzden bence insanların genel yargılara varmak yerine, önlerinde ne olduğuna daha spesifik olarak bakmaları gerekiyor.” dedi.

Norris bu yıl iki kez kazandı; ilk Formula 1 zaferini Miami'de elde etti ve ardından Verstappen'in memleketi Zandvoort'ta ikinci zaferine ulaştı.

Bu sonuçlar Norris'in bu sezon şampiyonluk için mücadele etmesini sağladı ve artık şampiyonluğu garantilemek için neyi başarması gerektiğini bildiğinden zihinsel yaklaşımındaki değişikliği açıkladı.

“En kolayı Miami'de ne kadar kutlama yaptığıma ve Zandvoort'ta ne kadar kutlama yaptığıma bakmak. Zandvoort'ta gerçekten hiç kutlama yapmadım, sadece küçük bir yumruk tokuşturması ve birkaç gülümseme vardı, ama hepsi bu kadardı.”

“Eğer şampiyonluktan tamamen kopmuş olsaydım muhtemelen daha fazla kutlama yapardım ama bunun daha büyük bir beklentiye yönelik bir anlamı olduğunu bildiğim için o gün daha küçük bir şeymiş gibi hissettim.” diye ekledi.

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