Norris: "F1 pilotları 'engelleme' konusunu yeterince önemsemiyor"

Norris bu yorumu, Max Verstappen'in sıralama turlarında yaşanan engelleme olayları nedeniyle grid cezası yerine sadece bir çift kınama cezasıyla kurtulduğu Singapur'daki sıralama turlarının ardından yaşanan tartışmanın sonucunda yaptı.

Bunlardan biri Yuki Tsunoda'nın pistte engellenmesiyle ilgiliydi ve hakemler bunun büyük ölçüde Red Bull takımının sürücüsüne yeterli bilgi vermemesinden kaynaklandığını belirledi.

İkincisi ise Verstappen'in piste çıkmadan önce bir boşluk yaratmak için pit şeridinin sonunda beklemesi ve bu sırada bir araç kuyruğunun oluşmasına neden olmasıyla sonuçlandı.

Kınama cezaları, genellikle bu tür olayların grid cezalarıyla sonuçlanmasını bekleyen rakip takımlar için sürpriz oldu.

Pierre Gasly Singapur yarışından sonra Suzuka hafta sonunda FIA'dan Verstappen'e daha sert bir ceza verilmemesini açıklamasını isteyeceğini söylerken, Norris de hayal kırıklığını dile getirdi.

McLaren pilotu Motorsport.com'un Verstappen vakasıyla ilgili sorusu üzerine "Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü sadece tartışmaya neden olurum."

"Ama bence ceza alması gereken pistteki engellemeydi. Birini engelledi. "

"Bu sadece takıma bağlı değil. Günün sonunda takımın ceza aldığını biliyorum ama aynalarına bakıp orada birinin olup olmadığını görmek sürücünün de sorumluluğunda olmalı."

"Tüm tur boyunca aynalarınıza bakmaktan başka yapacak bir şeyiniz yok ve görünen o ki pek çok insan bunu yapmakta zorlanıyor."

"Bence insanları engellemek için daha sert cezalar olmalı, çünkü bunu yapan çok fazla insan var. Turunuzu mahvediyor, sıralamanızı mahvediyor, Yuki'yi sıralamada dışarıda bıraktı ve Q1'de birinci olmuştu."

"Kimse yeterince umursamıyor gibi görünüyor. Ve bu sezon bu çok oldu, benim de başıma birkaç kez geldi, özellikle de bazı takımlarda."

"Ama aynaya bakmak da sürücüye bağlı, sanki şarj düğmesine basıp aynaya bakmaktan başka yapacak bir şeyleri yokmuş gibi ve insanlar F1'de bunu yapmakta zorlanıyor gibi görünüyor, bu da şaşırtıcı." şeklinde cevap verdi.

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc sürücülerin cezalar konusunda FIA ile açık bir diyalog içinde olmaları gerektiği konusunda hemfikir.

Hamilton, "Açıkçası herkes durduğunda ben pit yolundaydım ve ileride neler olduğunu göremiyordum. Tutarlılığı sağlamak için her zaman FIA ile elimizden geldiğince yakın çalışıyoruz ve bazı farklılıklar var, bu yüzden kesinlikle üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Leclerc şunları ekledi: "Biraz şaşırdım. Özellikle de pit yolunda olan, çünkü bu gelecekte oldukça kötü durumlara yol açabilir."

"Ama yine Lewis'in dediği gibi, FIA ile her zaman açık bir tartışma yürütüyoruz ve onlara bakış açımızın ne olduğunu açıklamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Yarın akşam brifingde bu tartışmayı yapacağımızdan eminim."

Verstappen'in kendisi de kınama cezası alarak kaçmasıyla ilgili tartışmaları küçümsedi ve tek yaptığının hikayenin kendi tarafını anlatmak olduğunu söyledi.

"Her bir olay farklıdır. Singapur hakkında söyleyebileceğim tek şey, arabada otururken neler olduğunu ve bana verilen bilgileri açıkladığımdır ve yapabileceğim tek şey de budur. Bu kararı vermek de komiserlere kalmış."

Albon Perez'in cezasından memnun değil

Alex Albon, Singapur yarışında Sergio Perez'in kendisini yoldan çıkardığı için beş saniye ceza aldığı ve kendisine değerli bir sekizinciliğe mal olan bir başka olayı sorguladı.

Albon cezanın daha sert olabileceğini düşünüyor.

Albon, "Bence bu oldukça zor bir durum. Bence tutarlılık konusunda, pilotlar olarak çok zorluyoruz ve bence takımlar ve izleyiciler olarak da zorluyoruz. Ama bu zor bir konu."

"Örneğin, Checo'nun beş saniye cezası varken onunla yaşadığım olayı ele alabiliriz. Bu diğer her şeyle tutarlı. Ama gerçekten adil mi? Belki de değil. Bu yüzden bazı konularda esneklik olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.