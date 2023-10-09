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Formula 1 / Katar GP Haberler

Norris: "F1 Katar GP sürücüler için çok tehlikeliydi"

McLaren pilotu Lando Norris, sıcak Katar Grand Prix'sinin Formula 1 sürücüleri için "çok tehlikeli" olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme

Çok sayıda pilotun bayılmak üzere olduğu, Esteban Ocon'un kaskının içine kustuğu, Logan Sargeant'ın sıcak çarpması nedeniyle yarıştan çekildiği ve yarış sonrası sağlık merkezinin sürücülerle dolup taştığı Katar GP'sini podyumdan bitiren Norris, F1'in bu hafta sonu yaptığı şeyin "çok tehlikeli" olduğunu söylüyor.

Katar'daki yarış çok sıcak bir yerde yapıldı ve pistin yüksek hızlı yapısı, sürücüler için zaten başlı başına büyük bir meydan okumaydı. Sürücülere 18 tur'da bir lastik değiştirme zorunluluğu getirildiği için işler daha da kötü bir hal aldı.

F1'in sürücülerden yapmalarını beklediği şeylerde sınırı aşıp aşmadığı sorusuna Norris şöyle yanıt verdi: "Bence bugün muhtemelen sınırdaydık."

"Bence bu şekilde mücadele etmek zorunda kalmamız üzücü."

"İçinde bulunulması asla hoş bir durum değil, bazı insanlar tıp merkezine gidiyor ya da bayılıyor ve bunun gibi şeyler oluyor. Yani oldukça tehlikeli bir durum."

"Bu, 'sürücülerin daha fazla antrenman ya da başka bir şey yapması gerekiyor' diyebileceğiniz bir şey değil. Çok fiziksel bir yarışta, aşırı derecede ısınan kapalı bir aracın içindeyiz ve bu sinir bozucu."

"Sanırım televizyonda hiç de fiziksel görünmüyor, ancak çekilen olan ya da çok kötü durumda olan insanlardan da görebileceğimiz üzere çıktığımız hızlar için çok fazla. Bu çok tehlikeli."

"Gelecek yıl bu yarışın sezonun ilerleyen zamanlarında olacağını, yarışın birkaç ay sonra çok daha serin bir zamanda gerçekleşeceğini biliyorum, ancak bu düşünülmesi gereken bir şey ve eminim bu konuda konuşacağız çünkü bunu en başından yapmamalıydık."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Yarışın galibi Max Verstappen, önü açık gittiği için diğerlerinden daha az etkilense de, yarışın zorluğu konusunda hemfikirdi.

"Buraya gelmeden önce hava durumuna baktım ve hiç de iç açıcı değildi. Hava çok sıcak ve Lando'nun da dediği gibi, bunun daha fazla antrenmanla ya da başka bir şeyle ilgisi yok."

"Bence zorlanan isimlerden bazıları zaten çok zinde hatta muhtemelen benden daha zindeler ama bütün gün sanki saunada dolaşıyor gibisiniz. Geceleri nem oranı yükseliyor."

"Fakat böyle olan tek yer burası değil. Bunun gibi birkaç yer var. Bence Singapur neredeyse iki saatlik bir yarış ve çok sıcak."

"İzin verilmesi gereken sınırın da oldukça üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani bakılması gereken birkaç şey var."

"Bu kesinlikle çok sıcaktı."

Yarışın gelecek yıl 1 Aralık'ta yapılması planlanıyor ve bu da havanın daha soğuk olacağı anlamına geliyor.

Verstappen, "Sadece hava değil, bu hafta sonu yaşanan pek çok şey hakkında görüşmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

"İçinde bulunması en iyi durum değil." dedi.

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