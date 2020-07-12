Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

paylaşım
yorumlar
Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 16:01

Geçtiğimiz hafta yapılan Avusturya GP'sini üçüncü sırada tamamlayan ve bugün yapılan Steiermark GP'de son turda beşinci sırayı yakalayan McLaren pilotu Lando Norris, yarışın F1 kariyerindeki en iyi yarışlarından biri olduğunu söyledi.

20 yaşındaki İngiliz pilot, yarışı hakkında şu yorumlarda bulundu: "Çok eğlenceli bir yarıştı, özellikle son birkaç tur. İlk stinti çok beğenmedim çünkü bir DRS trafiğindeydik ve hiçbir şey yapamadık."

"Bu aralıkta tempomuzun kötü olduğunu düşünmüyorum, çünkü yarışın çok erken bölümlerinden itibaren lastiklerimi korumaya başladım. Carlos, orta sıranın önünde bulunan sürücü olarak, ilk üçteki pilotların arayı açması ile beraber, temiz havaya sahipti."

"O, yaptığı şeyi kontrol etmeye çalışıyordu ve ben de Carlos'un arkasında bulunan grupta sondan birinciydim. Hangi yarış çizgisini denersem deneyeyim kirli havaya sahip olacaktım, halbuki arkamda bulunan sürücü benimle olan arasını biraz açıp lastiklerini soğutabilirdi."

"Bu yüzden grubun içinde yanlış yerde olduğumu düşünüyordum, ancak bulunduğum durumda yapabileceğim en iyi şey lastiklerimi korumaktı ve ben de bunu yaptım, bence benim tarafımdan alınmış, mükemmel bir karardı!"

"Bu durum bizim işimize çok iyi bir şekilde yaradı, orta hamura geçtiğimizde etrafımızdaki herkesten daha iyi bir tempoya sahiptik, bence bu durum kirli hava ve temiz havada olmanın farkını ortaya koyuyor."

Norris, 2020'nin iki yarışında birden son turda inanılmaz bir performans gösterdi ve birinde podyuma sahip oldu, diğerinde ise beşinciliği yakaladı. İngiliz pilot, sene boyunca daha çok gelişmek istediğini ve özgüvenini artırmak istediğini söyledi.

"Geçtiğimiz sene yarışlar, pek iyi olduğum alanlar değillerdi ve kış boyunca üzerinde çalıştığım şeylerden biri de buydu. Bu dönemdeki çalışmalarımın meyvelerini almak, gelişimimi görmek ve özgüvenimin kendine gelmesi çok önemliydi."

"Önümüzdeki birkaç yarışı iple çekiyorum, ancak daha zor ve sert bir hafta sonuna hazırlıklı olmalıyız."

Aldığı sonuçla beraber sürücüler şampiyonasında üçüncü olan Norris, böyle bir sonucu beklemediğini söyledi.

"Bunu hiç beklemiyordum, bugün çok iyi mücadele ettiğimiz bir yarış geçirdik ve geçen hafta iyi bir sıralama pozisyonu yakaladım, oraya tutundum ve pozisyonum için savaştım. Mükemmel bir stratejiye sahiptim ve Carlos'a göre daha iyi bir tempom vardı."

"İkimiz arasında iyi bir strateji oluşturduk, o bana çok yardım etti ve bu yüzden ona çok teşekkür etmeliyim, çünkü onun yardımları olmasaydı bugün yarışı bitiremezdim ve yarışı bitirdiğim yerde olamazdım."

"İnanılmaz iki hafta sonu geride kaldı, bu kadar iyi geçeceğini düşünmüyordum ancak diğerlerinin yaptığı hataları en iyi şekilde değerlendirdik, bir sonraki yarışı merakla bekliyorum."

Sonraki haber
Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Önceki haber

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Sonraki haber

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
Formula 1 / Formula 1
3s

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Formula 1 / Formula 1
3s

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Formula 1 / Formula 1
2s

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
1s

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı
Formula 1 / Formula 1
36dk

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"
Formula 1 / Formula 1
3s

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

Son Haberler

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı
Formula 1 / Formula 1
36dk

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
1s

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

3s
2
Formula 1

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

3s
3
Formula 1

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

2s
4
Formula 1

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

1s
5
Formula 1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

1s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı
F1

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"
F1

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”
F1

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
F1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
F1

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.