Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

20 yaşındaki İngiliz pilot, yarışı hakkında şu yorumlarda bulundu: "Çok eğlenceli bir yarıştı, özellikle son birkaç tur. İlk stinti çok beğenmedim çünkü bir DRS trafiğindeydik ve hiçbir şey yapamadık."

"Bu aralıkta tempomuzun kötü olduğunu düşünmüyorum, çünkü yarışın çok erken bölümlerinden itibaren lastiklerimi korumaya başladım. Carlos, orta sıranın önünde bulunan sürücü olarak, ilk üçteki pilotların arayı açması ile beraber, temiz havaya sahipti."

"O, yaptığı şeyi kontrol etmeye çalışıyordu ve ben de Carlos'un arkasında bulunan grupta sondan birinciydim. Hangi yarış çizgisini denersem deneyeyim kirli havaya sahip olacaktım, halbuki arkamda bulunan sürücü benimle olan arasını biraz açıp lastiklerini soğutabilirdi."

"Bu yüzden grubun içinde yanlış yerde olduğumu düşünüyordum, ancak bulunduğum durumda yapabileceğim en iyi şey lastiklerimi korumaktı ve ben de bunu yaptım, bence benim tarafımdan alınmış, mükemmel bir karardı!"

"Bu durum bizim işimize çok iyi bir şekilde yaradı, orta hamura geçtiğimizde etrafımızdaki herkesten daha iyi bir tempoya sahiptik, bence bu durum kirli hava ve temiz havada olmanın farkını ortaya koyuyor."

Norris, 2020'nin iki yarışında birden son turda inanılmaz bir performans gösterdi ve birinde podyuma sahip oldu, diğerinde ise beşinciliği yakaladı. İngiliz pilot, sene boyunca daha çok gelişmek istediğini ve özgüvenini artırmak istediğini söyledi.

"Geçtiğimiz sene yarışlar, pek iyi olduğum alanlar değillerdi ve kış boyunca üzerinde çalıştığım şeylerden biri de buydu. Bu dönemdeki çalışmalarımın meyvelerini almak, gelişimimi görmek ve özgüvenimin kendine gelmesi çok önemliydi."

"Önümüzdeki birkaç yarışı iple çekiyorum, ancak daha zor ve sert bir hafta sonuna hazırlıklı olmalıyız."

Aldığı sonuçla beraber sürücüler şampiyonasında üçüncü olan Norris, böyle bir sonucu beklemediğini söyledi.

"Bunu hiç beklemiyordum, bugün çok iyi mücadele ettiğimiz bir yarış geçirdik ve geçen hafta iyi bir sıralama pozisyonu yakaladım, oraya tutundum ve pozisyonum için savaştım. Mükemmel bir stratejiye sahiptim ve Carlos'a göre daha iyi bir tempom vardı."

"İkimiz arasında iyi bir strateji oluşturduk, o bana çok yardım etti ve bu yüzden ona çok teşekkür etmeliyim, çünkü onun yardımları olmasaydı bugün yarışı bitiremezdim ve yarışı bitirdiğim yerde olamazdım."

"İnanılmaz iki hafta sonu geride kaldı, bu kadar iyi geçeceğini düşünmüyordum ancak diğerlerinin yaptığı hataları en iyi şekilde değerlendirdik, bir sonraki yarışı merakla bekliyorum."