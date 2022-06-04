Norris, F1 kariyeri bittikten sonra Le Mans'a girmeyi hedefliyor

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Lando Norris de Max Verstappen gibi güvenlik endişeleri nedeniyle Indy500 ile ilgilenmediğini söyledi.

Verstappen, Indy500'deki yaralanma riskinin "artık yarışmaya değmediğini" vurgulamıştı. Norris de orada yarışan sürücülerin cesaretini takdir ederek Verstappen'e hemfikir oldu ve gelecekte Le Mans'a girmenin cazip olabileceğini söyledi.

Monako'da altıncılığı alan Norris, Telegraph'daki köşe yazısında Indy500 izleyerek gevşemeyi tercih ettiğini yazdı.

Norris, "Kutlama yaptığımdan değil, iyi zamanlarımda pek içmem."

"Eğer bir yarış kazanırsam bana şampanyadan başka bir şey bulmaları gerekir çünkü o tür şeylere katlanamıyorum."

"Bunun yerine evime gittim ve Indy500 izleyerek sakin bir gece geçirdim."

"Pato O’Ward, McLaren'ın IndyCar takımına ikincilik getirerek harika bir iş yaptı. O sürücüler çok cesaretliler."

"Beni hiç Indy500'de yarışırken görecek misiniz bilmiyorum ama bir gün spor arabalara şans vermeyi istiyorum, yani Le Mans hedeflerimden biri. Şimdilik tüm odağım F1'de." dedi.

Norris şu anda F1'deki dördüncü sezonunda ve bir pole pozisyonu ile birlikte altı podyum finişine sahip.

İngiliz'in henüz bir yarış galibiyeti yok ama 2017'de Formula 3 şampiyonluğunu kazandı ve bir yıl sonra F2'de ikinci oldu.