Norris: ''F1 ceza puanları tehlikeli hareketlere verilmeli"

Norris, Avusturya GP'nin başında Sergio Perez'i pist dışına ittiği gerekçesiyle 5 sn zaman cezası ve lisansına 2 ceza puanı almıştı.

Bu ceza puanı ile Norris'in son 12 ayda aldığı puan 10'a yükseldi. 12 aylık sürede 12 ceza puanı alan pilotlar, otomatik olarak bir yarıştan men cezası alıyor.

Ancak Norris'in 10 ceza puanının ikisi 10 Temmuz'da yani Britanya GP'den önce silinecek. Bir sonraki ceza puanı ise kasım ayında silinecek.

Norris daha önce sarı bayrak ihlali nedeniyle 2 defa olmak üzere toplam 4, kırmızı bayrakta pite girmediği için 2 ceza puanı almıştı

Norris, geriye dönüp baktığında yarıştan men cezası hak edecek hareketlerde bulunmadığını, bu yüzden ceza puanlarının insanları tehlikeye atan isimlere verilmesi gerektiğini söyledi.

Norris, "Bakü'deki kırmızı bayrakta pite girmem gerekirken girmeyerek kimseyi tehlikeye atmadım, tam tersi her şeyi güvenli bir şekilde yaptım. Bunun için neden ceza puanı hak ediyorum ki?"

"Bugün birisi çakıl alana çıktığı için neden ceza puanını hak ettim? Yani evet, tehlikeli bir şey yapmadım."

"Bazı durumlarda pist üstünde cezayı hak ediyor olabiliriz çünkü yarış açısından kötü bir şey ya da hata yapmış oluyoruz ancak pist üstünde tamamen tehlikeli olan hareketler de oluyor."

"Sarı bayrak altında geçiş yapmak, kurallarda açık bir şekilde belirtilen ve insanları tehlikeye atan bir şey yapmak, ceza puanını gerektirebilir. Bu durumda toplam sayıya ulaştığınızda yarıştan men cezası alabilirsiniz."

"Ancak küçük bir şeyler için bu olursa, bana göre bu aptalca olur. Formula 1 böyle olmamalı. Başka insanların da bu konuda benim düşüncelerimi destekleyeceğini düşünüyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull'dan Max Verstappen de bu sözlerin üzerine Norris'e destek verdi.

Verstappen, "Kaç ceza puanı alıyorsun? İki mi? Bu tür olaylar nedeniyle 6 ceza puanı alıyorsan, bu durumda yarıştan men cezasını hak ettiğini düşünmüyorum. Bu doğru olmaz."

"Ben de bu duruma geldim. 9 ya da 10 ceza puanına ulaşmıştım. Bazen bu tür şeyler olabiliyor."

"Norris'in yaşadığı gibi şeylerle 12 puana ulaşırsanız, bunun için men cezasını hak ettiğinizi düşünmüyorum."

"Daha önce, sanırım iki sene önce ben de bunu söylemiştim. Bu konuya bakmalıyız." dedi.