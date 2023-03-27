Norris erken emeklilik düşünmüyor

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Son dönemde spora oldukça genç yaşlarda, hatta henüz 20 yaşına girmeden giriş yapan birçok pilot, zaman içinde erken emekliliklerin de artacağına yönelik tartışmalara yol açmış vaziyetteler.

Bu tartışmaların odağındaki isim ise birçok kez "yeterli hissetmediği takdirde emekli olacağını" dile getiren, hatta 2028 sezonunda sözleşmesi bittikten sonra emekli olacağı düşünülen Max Verstappen.

Spora genç yaşta adım atan bir diğer pilot da Lando Norris, ancak 23 yaşındaki pilot şimdilik yalnızca F1'e odaklandığını belirtiyor.

Norris, F1 dışında bir hedefi olup olmadığı sorusuna "Düşündüğüm bir şey yok. Hedeflerim ve şu anda düşündüğüm her şey sadece F1 ile ilgili."

"Lewis'e [Hamilton] ya da Fernando'ya [Alonso] 23 yaşındayken 'bir 15 yıl daha Formula 1'de olacak mısın' diye sorsaydınız buna kendilerinden emin bir şekilde cevap verebileceklerini sanmıyorum."

"Ama her sürücü farklıdır. Max'in ayrılabileceğini söylemesi dahi uzun bir sürecin parçası, bekleyip neler olacağını öğrenmek varken varsayımlarda bulunmaya çalışmanın bir anlamı yok."

"Şimdilik tek düşündüğüm F1, başarmak istediğim tek şey bu. Hayat amacım, olabileceğime inandığım yere ve F1'de bir takım olarak olabileceğimiz yere ulaşmak."

"Bunları başardığınızda ne olacağını asla bilemezsiniz. Örneğin [Nico] Rosberg bir şampiyonluk kazandı ve buradan ayrıldı, yani [farklı] insanlar için durum farklı."

"Şu anda tüm odağım Formula 1 ve ben aksini söyleyene kadar da öyle olacak." dedi.