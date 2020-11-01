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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Norris: "En önemli fırsat start olacak"

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Norris: "En önemli fırsat start olacak"
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McLaren pilotu Lando Norris, geçişin zor olmasının beklendiği Imola'da yükselmenin en iyi fırsatının yarış startında olacağını söyledi.

Imola pistinde start noktasından itibaren ilk viraja kadar en uzun düzlüklerden birisi var ancak düzlükteki hafif sola kıvrılma ve pistin dar yapısı yine de geçişin zor olmasına neden oluyor.

McLaren pilotları, son yarış Portekiz'de hafif ıslak zeminde çok iyi start almış ve ilk turda 4'er sıra kazanmışlardı.

Norris ve takım arkadaşı Carlos Sainz, bugünkü yarışa 9 ve 10. sıralardan başlayacaklar ve startta pozisyon kazanmaya çalışacaklar.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "En büyük fırsat, ilk turda birinci viraja kadar olan bölüm olacak."

"Oldukça uzun bir düzlük. Mümkün olursa birkaç sıra kazanmak için en iyi fırsat orada olacak ancak tabii ki herkes aynısını düşünüyor."

"Bu yüzden en azından ilk birkaç turu geçtiğimizden emin olmalıyız. O bölümü atlatırsak, sonrasında zorlamaya çalışacağız."

"Ancak aynı zamanda, yarışın nasıl olacağını, geçişin ne kadar kolay olacağını % 100 bilmiyoruz."

"Portekiz'deki gibi tahmin edilemez ya da heyecan verici olmayabilir çünkü bu hafta sonu daha normal. Lastikler daha normal çalışıyor. Asfalt yüzeyi ve rüzgar daha normal."

"Birinci tur en iyi fırsat olacak. Ancak her tur birinci viraj en iyi fırsat olacak." dedi.

 

Carlos Sainz ise ilk turda ilk virajın çok kalabalık olacağı konusunda uyarıyor.

Sainz, "Birinci viraj ve ikinci viraja giriş oldukça dar. Çok fazla atak olması ya da yan yana üç aracın girmesi için yeterli alan olduğunu düşünmüyorum. Maksimum iki araç olabilir."

"Bu araçlar büyükler. 2006'daki görüntülerle kıyaslarsak, bu araçların burada dönüyor olmasını takdir etmemiz lazım. Bu açıdan her şey biraz sıkıntılı olacak."

"Zorlu bir yarış olacak, bu yüzden 10. sıra ideal değil. Arkadaki herkeste yeni lastikler olacak ve stratejilerini seçebilecekler. Önümüzdeki herkes ise aynı ya da benzer stratejilerde olacak. Yarışta her şey olabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Abdullah Çelik

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