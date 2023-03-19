Norris "en kolay virajda" yaptığı "aptalca hata" nedeniyle kendisine kızıyor

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Norris Cidde cade pistinin son virajında, iç beton duvara çarpmasının ardından tekerlek kolunu kırdı ve sadece bir tur attıktan sonra pite döndü

Takım, parçayı değiştirmek için gerekli tüm çabayı gösterse de, Britanyalı sürücü yeniden piste dönemedi ve seansa veda etmiş oldu.

Yarışa 19. sıradan başlayacak olan Norris, hatasını "sadece yanlış bir değerlendirme" olarak açıkladı ve bunu "aptalca" şeklinde yorumladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Muhtemelen karar verme anlamında pistteki en kolay virajlardan birisi bu. Sadece yanlış şeyi yaptım. Her şey bu kadar basit. Mazeretim yok."

Norris, çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri'nin Q3'e kalmasının ve dokuzuncu en hızlı zamanı yapmasının ardından, MC60'ın çok hızlı göründüğünü ve bunun da mevcut durumu daha da zorlaştırdığını belirtti

Norris, "Araç bugün iyi performans gösterdi."

"Takım tüm hafta sonu boyunca iyi bir iş çıkardı ve Bahreyn'de yaptığımızdan biraz daha fazlasını elde etti."

"Aracın buraya, Bahreyn'e kıyasla biraz daha uygun olduğu kesin ve bugün Q3 için yeterince iyiydi. Kendimi iyi hissediyordum... Dolayısıyla bu gerçekten aptalca bir hataydı." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hasarla ilgili olarak Norris şunları söyledi: "Bunu hissedebiliyordum, direksiyon hemen tuhaflaştı."

"Çocuklar çok iyi bir iş çıkardılar, mekanikerler neredeyse onu parçayı değiştiriyorlardı. Seansın sonunda hemen hemen her şey bitmişti, bu yüzden Q2'ye kalsaydım, sorun olmayacaktı."

"Küçük bir kırmızı bayrak çıkar diye, çocuklar ellerinden geldiğince zorluyorlardı... Bugün onları hayal kırıklığına uğrattım."

Norris, yüksek hızlı ve dar Cidde pistinde, temiz bir ilk tur geçirmesi halinde sağlam bir yarış çıkarabileceği görüşünde.

"Makul bir aracımız olduğuna eminim. Geçiş yapmak kolay olmayabilir ama yükselebileceğim konusunda iyimserim."

"Kesinlikle yükselebiliriz. Bunu yapabilecek hızımız var."

"Sanal güvenlik aracı ya da güvenlik aracı olup olmayacağı, öyleyse de bunun plan doğrultusunda gidip gitmeyeceği önemli olacak. Umarım öyle olur çünkü işimizi biraz daha kolaylaştırır ve her seferinde bir sıra yerine tek seferde iki ya da üç sıra kazanmak daha iyi olur."