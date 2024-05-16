Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

Takım Miami'de ileriye doğru bir adım attı ve şimdi sezon boyunca Ferrari ve Red Bull ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

Norris bu konuda kötümser olmasına rağmen, bu hafta sonu hızlarının benzer olabileceğini öne sürdü.

"Imola'ya daha uygun olduğumuzu düşünüyorum, bence getirdiğimiz güncelleme de bu pist için daha iyi."

"Imola genel olarak hem takım hem de benim için en başarılı pistlerimizden biri oldu, bu yüzden kesinlikle ileriye doğru bir adım attığımızı düşünüyorum."

"Bildiğim kadarıyla diğer takımlar da güncellemeler getirdi. Benim takıma güvenim tam, ileriye doğru adımlar atabileceğimizden eminim ama her hafta sonu beklediğimiz performansı göstermemiz çok zor."

"Geçen hafta sonu güvenlik aracı konusunda şanslıydım ve strateji mükemmel bir şekilde işledi. Yani sadece o anda en hızlı olduğum için birinci değildim, bu hız sonra daha fazlasına dönüştü."

"Ancak Ferrari'ye daha istikrarlı bir şekilde meydan okumak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var, Red Bull'a da daha istikrarlı bir şekilde meydan okumak istiyoruz ama takım harika bir iş çıkarıyor."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, the McLaren team celebrate victory Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'in sıralamadaki yeri sorulduğunda ise Norris açık bir şekilde 'üçüncü' cevabını verdi.

"Şu anda hâlâ çok geride olduğumuzu düşünüyorum."

"Miami'de kesinlikle bu kadar iyi olmayı beklemiyorduk ve bu güzel bir sürpriz oldu. Çin'de de benzer şeyler oldu."

"Ancak bu noktada önde olmak ve önde kalabilmek ile geride olmak ve gerekenlere sahip olmamak arasında tur başına bir veya iki onda bir farktan bahsediyoruz."

"Dolayısıyla, şu anda her hafta sonunun başından sonuna kadar harika bir iş çıkaracak paketimiz olduğunu düşünmüyorum, bence yapacak daha çok işimiz var. Ferrari ve Red Bull ile aynı seviyede olduğumuzu düşünmüyorum."

"Ama yaklaşıyoruz, bu yüzden Miami'de attığımız adımlardan birkaçına daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sonrasında bu tür şeyler hakkında biraz daha fazla konuşmaya başlayabiliriz."