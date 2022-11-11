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Norris: "En iyi seviyemde olmasam da harika bir gün geçirdik"

Lando Norris, Brezilya GP sıralama turlarındaki performansından memnun görünüyor.

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Norris: "En iyi seviyemde olmasam da harika bir gün geçirdik"
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Hastalığına rağmen cuma günkü seanslarda yer alan Lando Norris, harika bir performans sergiledi ve sıralama turlarının ilk bölümünde liderdi.

Sonraki seansları da ilk beşte tamamlayan Norris, cumartesi günkü sprint yarışına dördüncü sıradan başlayacak.

Seansın ardından şöyle dedi: "Bugünden son derece memnunum. Sıralama turları boyunca yapabileceğimiz en iyi işi yaptık."

"Bence biraz daha iyi yapabileceğimiz tek şey üçüncü bölüme ilk sırada çıkmaktı fakat bunun getirdiği bazı riskler de vardı."

"Bunun dışında mükemmel kararlar verdik ve takım mükemmel bir iş çıkardı. Araç zorlu koşullarda bile harika hissettiriyordu."

"Sıralama turlarında sırasıyla birinci, beşinci ve dördüncü olduğum için son derece mutluydum."

"Bugün hastaydım, kendimi harika hissetmiyordum, belki de yapmam gerektiği kadar mükemmel sürmedim fakat buna rağmen harika bir iş çıkardım çünkü dördüncülük yarış için harika bir pozisyon."

"Bu yüzden umarım yarın burada kalabilir ve iyi puanlar alabiliriz."

Daniel Ricciardo ise 14. olmasının ardından araçtan en iyisini almakta güçlü çektiğini söylüyor.

"Zor şartlarda geçen zor bir seanstı. Eğlendiğimi itiraf etmeliyim ama hızlı değildik."

"Yine de yarın bu sıraları telafi etmeye çalışacağız. İşin iyi tarafı yarın sprint yarışımız var, yani iki şansımız olacak ve umarım biraz ilerleme kaydedebiliriz."

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