Norris, "ön sıralarda yarışan pilotlardan daha iyisini beklermiş"

Yarışa 6. sıradan başlayan Norris, ıslak zeminde start alınan yarışta çizgiden iyi kalktı ve ilk viraja gelinirken Bottas'ın önüne geçmeyi başardı.

Ancak ilk virajın frenlemesinde Bottas hata yaptı ve yeteri kadar yavaşlayamayarak Norris'in McLaren aracının arkasına çarptı. Norris, bu temasın ardından Max Verstappen'e doğru uçtu ve bu ikili de temas yaşadı.

İlk virajdaki bu kaza Bottas'ın yarış dışı kalmasına neden olurken; Norris, aracını pite geri getirebildi.

Ancak İngiliz pilot sonrasında aracında bulunan ciddi hasarlardan dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Motorsport.com Norris'e ıslak zeminde frenleme noktasını belirlemenin ne kadar zor olduğunu sordu. Norris, bu ıslak koşullarda frenleme noktasını belirlemenin "kolay olmadığını" belirtse de ön sıralarda yer alan F1 pilotlarından daha iyisini beklediğini de ekledi.

"Hepimiz belli bir nedenlerden dolayı F1'deyiz: İyi sürücüleriz, nerede frenlememiz gerektiğini biliyoruz, frenleme noktalarını belirlemeyi biliyoruz... Özellikle de ıslak koşullarda, özellikle de yarışın ilk turunda."

"Ancak bazıları frenleme noktasını tamamıyla yanlış belirledi. Sinir bozucu olan şey bu. Gridin önünde yer alan en iyi pilotlarla yarıştığında biraz daha fazlasını bekliyorsun."

"Ancak onlar [ön sıralarda yer alan pilotlar], fazla yarışmıyorlar. Kendi başlarına oluyorlar, bizim kadar araçların içinde kalıp kirli hava almıyorlar."

"Yani belki de bunları tecrübe edemiyorlardır ve bunları biraz daha iyi öğrenmeleri gerekiyordur."

Norris, Bottas'ın kazanın ardından kendisinden özür dilediğini ifade ederken; Bottas'ın olaydan dolayı ceza alacağından emin olduğunu da ekledi.

Norris'in tahmin ettiği gibi de oldu ve Bottas'ın Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldığı açıklandı.

Ceza açıklanmadan önce konu hakkında konuşan Norris ise şöyle devam etti: "Benden özür diledi, elbette bu şimdi hiçbir şeyi değiştirmiyor ki bunun kötü tarafı da bu. Ancak elbette o ceza almalı."

"Ben, [Avusturya'da] Perez olayında onu bir hava kütlesi dışarı ittiğinde ceza almıştım. Ben yarış dışı bırakılıp, Max'a çarpıyorum, bu büyük bir kaza."

"Bu, birinin çakıl havuzuna taşmasından daha tehlikeli ve tabii ki bu, benim yaptığımdan çok daha tehlikeli bir sürüş."

"Yani evet, elbette o bir ceza hak ediyor."

Lando Norris, McLaren MCL35M, changes his front wing in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images