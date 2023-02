Norris: "En hızlı araç değil, 'sürülebilir' bir araç istiyorum"

Haberi dinle

Norris, Autosport'a verdiği demeçte, eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun 2022'nin başlarında yeni tür zemin etkili araçlara çok daha kolay adapte olduğunu söyledi.

Britanyalı pilot, geçen yılki MCL36'ya uyum sağlamak için sürüş stilini önemli ölçüde değiştirmek zorunda kaldığını ancak Bahreyn'deki testlerde fren soğutma sorunlarının performansını ciddi ölçüde sınırladığını da ekledi.

Norris, 2022 sezonunun üçte birinde aracı kullanırken kendini gerçekten rahat hissetmesi ve sezonun geri kalanında ince ayarlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu nedenle, MCL60'ın sürüşünü daha iyi hale getirmesi ve performans kovalamak yerine daha tutarlı viraj dengesi sunması için ekibine baskı yaptı.

Pazartesi günü araç lansmanında yaptığı konuşmada Norris, şunları söyledi: "Geçen yıldan bu yıla sadece en iyi ya da en hızlı aracı yaratmaya çalışmamak için takıma baskı yaptım."

"En büyük adımları atmaya başlamamız için daha temel şeyleri değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum -McLaren'in bir parçası olduğum son üç veya dört yıldır bir ekip olarak mücadele ettiğimizi düşündüğüm bazı şeyler."

"Geçen sezon üzerinde çok durduğum bir konu, her araçta karşımıza çıkmaya devam eden bu küçük şeylerdi."

Lando Norris, McLaren MCL36, leaves the garage Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"İster son dönem ister zemin efektli bir araç olsun; çok benzer olan, anlayamadığımız ya da değiştiremediğimiz bazı şeyler var."

"Kendi adıma, sadece bu şeyleri çözebilmek ve sadece hızlı bir araca sahip olmak değil, aynı zamanda genel olarak sürüşü daha iyi olan bir araca sahip olmak ve farklı bir dengenin kilidini açmak istiyorum."

Geçen yılki Abu Dabi Grand Prix'sinde Autosport/Motorsport.com'a özel olarak konuşan Norris, 2022'de araçla ilgili yaşadığı hayal kırıklıklarını açıkladı: "Gerçekten her şeyde biraz zorlandım."

"Genel viraj alma şekli, benim araç kullanma şeklimin neredeyse tam tersiydi."

"Sürüş tarzımı çok fazla değiştirmek ve adapte olmak zorunda kaldım. Her viraj bıçak sırtı gibiydi."

"Her turda, her sıralamada ve her yarışta bunu yapmak imkansız. Sınırı bulmakta zorlandım."

"Her virajı ayrı ayrı nasıl dönmemiz gerektiğine adapte olmakta zorlandım. Araç hiçbir virajda aynı değildi, eğer aracı bana uygun yapmaya çalıştılarsa, korkunç bir iş çıkardılar!"