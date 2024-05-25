Norris: "En az hata yapanların, kazandığı bir yarış olacak"

Son dönemde oldukça güçlü yarışlar çıkaran McLaren, Monako'da da pole pozisyonu mücadelesinin ortağıydı. Oscar Piastri, pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc'in arkasında ikinci olurken, deneyimli takım arkadaşı Norris 4. olarak güçlü bir pozisyon elde etti.

Norris, takım olarak iyi bir sıralama geçirdiklerini, hatadan uzak durarak iyi bir sonuç almaya odaklanacaklarını söyledi.

Norris, "Burası kaotik bir pist. Virajda çarpışmaya ne kadar yaklaşırsanız limit o kadar artıyor."

"Çizgiyi geçer geçmez, çok fazla adrenalin var ve sonra aniden her şey bitiyor."

"Bu korku ve risk seviyesiyle bir şekilde rahat olmanız gerekir. Kim bu konuda daha rahat olabilirse muhtemelen daha iyi bir iş çıkaracaktır."

"Tüm hafta sonu boyunca Ferrari çok hızlıydı. Yavaş hızda, tüm yıl boyunca gridin en iyisiydiler."

"Güçlü olan iki Red Bull ve Mercedes'in önünde olmak bizim için çok iyi işaretler. Başka bir pistte daha iyi olmak olumlu."

"Oscar iyi bir iş çıkardı. İyi turlar attı ve onu orada da görmek güzel."

"Podyumdan bir sıra uzaktayım ve hedefimiz de bu. Her şey start, strateji ve pit stoplarla ilgili olacak."

"Arkada çok sayıda hızlı araç var ve onlara dikkat etmeliyiz. Heyecan verici olacak ve umarım Ferrari'yi zorlayabiliriz. En az hata yapanlar yarın kazananlar olacak." dedi.