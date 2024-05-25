Norris: "En az hata yapanların, kazandığı bir yarış olacak"
McLaren pilotu Lando Norris, 4. sıradan başlayacağı Monako GP'de podyuma çıkmayı hedeflediğini, yarışta hata yapmamanın önemli olacağını söyledi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Son dönemde oldukça güçlü yarışlar çıkaran McLaren, Monako'da da pole pozisyonu mücadelesinin ortağıydı. Oscar Piastri, pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc'in arkasında ikinci olurken, deneyimli takım arkadaşı Norris 4. olarak güçlü bir pozisyon elde etti.
Norris, takım olarak iyi bir sıralama geçirdiklerini, hatadan uzak durarak iyi bir sonuç almaya odaklanacaklarını söyledi.
Norris, "Burası kaotik bir pist. Virajda çarpışmaya ne kadar yaklaşırsanız limit o kadar artıyor."
"Çizgiyi geçer geçmez, çok fazla adrenalin var ve sonra aniden her şey bitiyor."
"Bu korku ve risk seviyesiyle bir şekilde rahat olmanız gerekir. Kim bu konuda daha rahat olabilirse muhtemelen daha iyi bir iş çıkaracaktır."
"Tüm hafta sonu boyunca Ferrari çok hızlıydı. Yavaş hızda, tüm yıl boyunca gridin en iyisiydiler."
"Güçlü olan iki Red Bull ve Mercedes'in önünde olmak bizim için çok iyi işaretler. Başka bir pistte daha iyi olmak olumlu."
"Oscar iyi bir iş çıkardı. İyi turlar attı ve onu orada da görmek güzel."
"Podyumdan bir sıra uzaktayım ve hedefimiz de bu. Her şey start, strateji ve pit stoplarla ilgili olacak."
"Arkada çok sayıda hızlı araç var ve onlara dikkat etmeliyiz. Heyecan verici olacak ve umarım Ferrari'yi zorlayabiliriz. En az hata yapanlar yarın kazananlar olacak." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar