Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Norris: "En az hata yapanların, kazandığı bir yarış olacak"

McLaren pilotu Lando Norris, 4. sıradan başlayacağı Monako GP'de podyuma çıkmayı hedeflediğini, yarışta hata yapmamanın önemli olacağını söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son dönemde oldukça güçlü yarışlar çıkaran McLaren, Monako'da da pole pozisyonu mücadelesinin ortağıydı. Oscar Piastri, pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc'in arkasında ikinci olurken, deneyimli takım arkadaşı Norris 4. olarak güçlü bir pozisyon elde etti.

Norris, takım olarak iyi bir sıralama geçirdiklerini, hatadan uzak durarak iyi bir sonuç almaya odaklanacaklarını söyledi.

Norris, "Burası kaotik bir pist. Virajda çarpışmaya ne kadar yaklaşırsanız limit o kadar artıyor."

"Çizgiyi geçer geçmez, çok fazla adrenalin var ve sonra aniden her şey bitiyor."

"Bu korku ve risk seviyesiyle bir şekilde rahat olmanız gerekir. Kim bu konuda daha rahat olabilirse muhtemelen daha iyi bir iş çıkaracaktır."

"Tüm hafta sonu boyunca Ferrari çok hızlıydı. Yavaş hızda, tüm yıl boyunca gridin en iyisiydiler."

"Güçlü olan iki Red Bull ve Mercedes'in önünde olmak bizim için çok iyi işaretler. Başka bir pistte daha iyi olmak olumlu."

"Oscar iyi bir iş çıkardı. İyi turlar attı ve onu orada da görmek güzel."

"Podyumdan bir sıra uzaktayım ve hedefimiz de bu. Her şey start, strateji ve pit stoplarla ilgili olacak."

"Arkada çok sayıda hızlı araç var ve onlara dikkat etmeliyiz. Heyecan verici olacak ve umarım Ferrari'yi zorlayabiliriz. En az hata yapanlar yarın kazananlar olacak." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alonso, Monako'daki trafik kaosu nedeniyle grup şeklinde sıralama yapılmasını istiyor
Sonraki haber Ocon: "Araçta daha fazlası vardı ve suç sürücüler olarak bizde"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Formula 1
Monako GP
Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Son Haberler

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

F1 Formula 1
Monako GP
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

F1 Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Sainz: "Takım için harika bir gündü"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye