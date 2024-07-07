Norris: "Elimizden gelen her şeyi yapmadık"

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Norris, 20. turda liderliği ele geçirmişti.

Ancak hava koşullarının değişmesiyle pilotlar tekrar kuru zemin lastikleri için pite girerken Norris, 4.5 saniyelik yavaş bir pit stopa maruz kaldı ve liderlik yarış galibi Lewis Hamilton'a geçti.

Yarışın ardından konuşan Norris, öndekilerle mücadele etmekten keyif aldığını ancak McLaren'ın bugün 'elinden geleni yapmadığını' dile getirdi.

McLaren pilotu, "Her şeyden önce Lewis'i tebrik ediyorum. Sondaki o kritik anlarda çok daha iyi bir iş çıkardı."

"Açıkçası zor bir yarıştı ama öndekilerle mücadele etmek keyifliydi. Yine de takım olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünmüyorum."

"Elbette kendimi de suçluyorum. Bu pozisyonda bitirmekten nefret ediyorum."

"Yine de mutluyum ve bundan keyif alacağım. Her şeyin mükemmel gitmesini isterdim ama bugün öyle olmadı." dedi.