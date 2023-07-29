Norris: "Elde ettiğimizden daha fazlasını kaybediyoruz"

Norris, Belçika Grand Prix'si Sprint yarışına 5. sırada başlamıştı, ancak Britanyalı pilot sıra kazanmak yerine geçiş lastiklerini diğer bazı pilotlara kıyasla bir tur daha geç taktığı için pozisyon kaybederek seansı 6. sırada noktaladı.

Takım arkadaşı Oscar Piastri'nin seansı 2. olarak bitirdiği düşünüldüğünde bu sonuç McLaren için hiç de kötü değil, özellikle sezonun başındaki performanslarıyla kıyaslandığında.

Ancak Norris, bulundukları pozisyona göre oldukça yavaş kaldıklarına inanıyor.

Norris, "İkinci turda pite girdiğim için pozisyon kaybettim ki bunun olacağını biliyorduk, açıkçası bu biraz şans işi. Herkes pite girerse ikinci turu tercih edersiniz, ancak kimse girmezse 'Keşke ilk turda girseydim' dersiniz."

"Bazen böyle oluyor. Ama bunun dışında iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Elde ettiğimiz sonucun Oscar için iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Ama genel olarak, muhtemelen liderlere kıyasla - bulunduğumuz yer göz önüne alındığında - hız konusunda biraz daha fazla zorlandık."

Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sanırım en doğru yere basma kuvveti aralığında değiliz, bence biraz fazla yükseklere çıktık. Bu da bize sadece düzlüklerde muhtemelen 0.6-0.7 ya da 0.8 saniyeye mal oluyor. Bataryayı da hesaba eklediğinizde bu fark, yarış sırasında düzlüklerde neredeyse bir saniyeye kadar çıkabiliyor. Ama tabii ki virajlarda bunu bir miktar geri alıyoruz. Yani her zaman küçük bir gidiş geliş var. Ama bu, Cuma günü tek bir antrenman seansı yapmanın cezası."

"Keşke üç antrenman seansı geçirme şansımız olsaydı da her düzlükte 20 km/s geride olduğumuzu görseydik..."

"Hangi seviyede yere basma kuvvetinde olursak olalım orta ve yüksek hızda çok iyiyiz. Sadece günün sonunda elde ettiğimizden daha fazlasını kaybediyoruz ve bunun bedelini ödüyoruz." dedi.

Pazar günkü yarış için beklentileri sorulduğunda Norris, "Duruma göre değişir."

"Aslında kötü değiliz, DRS olmadan yaklaşık 15-16 km/s gerideyiz. Ama DRS'li, bizim DRS'siz olduğumuz durumlarda fark 25 km/s gibi bir şey oluyor."

"Yani evet, bazı noktalarda zorlanacağız. Sadece bununla başa çıkmalı ve elimizdekilerle yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız." dedi.