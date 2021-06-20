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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı”

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McLaren pilotu Lando Norris, 5. sırada tamamladığı Fransa Grand Prix’sinde takımın stratejisinin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Norris: “Elde ettiğimiz sonuçlarda stratejimiz büyük rol oynadı”

McLaren pilotu Norris, 8. sıradan start aldığı Fransa Grand Prix’sinde iyi bir ivme yakalayarak Red Bull ve Mercedes pilotlarının ardında 5. sırada finiş gördü. Norris, böylelikle bu sezonki yedi yarışın altısını ilk 5’te tamamlamış oldu. 

Ayrıca Norris, bu yarışta bir kez daha takım arkadaşı Ricciardo’yu gerisinde bıraktı ve hatta 10 saniyelik bir farkla yarışı tamamladı. Yine de 5 ve 6. sıraya yerleşen Norris ve Ricciardo’nun kazandığı puanlarla McLaren, takımlar şampiyonasında Ferrari’nin 16 puan önüne geçti.

Yarışın ardından verdiği demeçte Norris, yarıştan oldukça keyif aldığını ve elde ettikleri sonuçlarda stratejilerinin büyük bir faktör olduğunu söyledi.

Norris, “Benim için keyifli bir yarıştı. Bazı pilotlar bugün size bunun aksini söylemiş olabilir. Ancak evet, bence stratejimiz büyük rol oynadı.”

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“8 ya da 9 tur boyunca çok yavaş kaldığımı hissettim, ilk bölümün sonlarına doğru lastikler konusunda zorlanıyordum ve bu, çok kötü hissettiriyordu. Ancak yeni lastiklerle birlikte [pitten çıktığımda] önümde kirli hava yoktu, bu yüzden kolayca geçişler yapabildim.”

“Bu yüzden, bugün takım iyi bir iş çıkardı ve ben de lastik koruyarak ve stratejiyi olması gerektiği gibi uygulayarak iyi bir iş çıkardım. Hepsi, bunlar sayesinde oldu.”

Ayrıca Norris’e bu sezon bir kez daha Mercedes ve Red Bull pilotları dışında herkesin önünde finiş görmesi hakkındaki yorumları sorulduğunda, “Yani, evet ama sonuçta [Mercedes ve Red Bull’lar] 40 saniye önümüzdeydi…” cevabını verdi.

Ardından Britanyalı pilot sözlerine şu şekilde devam etti:" Eğer beşinci sıradan start alsaydık, önümüzde temiz hava olsaydı ve tüm yarışı kontrol altında tutabilseydim, yine de kesinlikle Red Bull ve Mercedes'lerle mücadele edemezdik.”

“Ancak bence yarışın ortalarına doğru çok daha yakın olurduk çünkü yarışın son bölümünde önümde kirli hava yokken hızım iyiydi ve aracın daha fazla potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum.”

“Fakat, sizin geride kalmanıza asıl neden olan şey, yapılan geçişler ve insanların arkasında sıkışıp kalmanız. Yani evet, olumlu noktalar da vardı ama herkesi yenmek istiyorsak her şeyi bir araya getirmeliyiz."

Ayrıca Norris, lastiklerin durumu ve pist zemini hakkındaki görüşlerini de dile getirdi.

"Pist zemininin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Sanki zamanla daha iyi hissettirdi ama iki yıl öncekinden çok farklıydı."

"Yarışta çok sıcak olmasa da hava soğuduğunda bile yine de oldukça benzer hissettiriyordu. Bu yüzden, bunun sebebinin çoğunlukla pist zemininden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ve lastikler bu zeminden pek hoşlanmıyorlardı."

 

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