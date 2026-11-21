Formula 1 Las Vegas GP
Norris: "Düzlüklerde berbatız!"
Lando Norris, McLaren'ın Las Vegas'taki düzlüklerde yaşadığı büyük kayıplara dikkat çekti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 21 Kas 2026 09:10
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında dördüncü sırayı elde eden Lando Norris, McLaren'ın düzlük hızından yoksun oluşunun kendilerini pole pozisyonu mücadelesinden uzaklaştırdığını belirtti.
Norris, sıralama turlarının ardından şöyle konuştu: "Düzlüklerde gerçekten çok kötüyüz, hatta berbat durumdayız!"
"Açıkçası turum oldukça iyiydi ama çok fazla zaman kaybettik. Kimi'ye kıyasla son sektörde 0.8 saniye gerideydik. Onun önünde mükemmel bir hava koridoru fırsatı vardı ve gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Ancak diğer pilotlarda karşılaştırdığımızda da aradaki fark çok fazla."
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Günün sonunda iyi bir hava koridoru yakalamanın elbette daha büyük bir avantajı var ancak biz düzlük hızındaki ciddi kaybı telafi etmeye çalışırken viraj hızımızdan da ödün vermek zorunda kalıyoruz."
"Yere basma kuvveti ve sürüklenme direnci açısından genel olarak doğru dengeyi bulamadık. Bu durum pole pozisyonu mücadelesinde rekabet etmemizi neredeyse imkânsız hale getirdi."
"Sorun aracımızın iyi olmaması. Bu konuda çok fazla gelişim göstermemiz gerekiyor. Düzlüklerde sürekli geride kalıyoruz ve gelecek yıl bunun üzerine çalışarak gelişmemiz gerekiyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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