Norris: "Düzlük hızındaki zayıflık, McLaren'ı bu hafta sonu engelleyebilir"

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Norris'in Red Bull Ring'de iyi bir karnesi var. McLaren pilotu, 2020'de gerçekleştirilen iki yarışı 3 ve 5. sıralarda tamamlamıştı. İngiliz pilot, 2021'de gerçekleştirilen 2 yarışta da 2020 ile aynı sonuçları almıştı.

McLaren'ın 2022 aracında fazlasıyla sürüklenme var ve bu, aracın azami süratinin azalmasına neden oluyor. Takım bu sorunu çözmek için Britanya GP'ye yeni düşük sürüklenme üreten bir arka kanat getirdi. Bu yeni arka kanat, Avusturya'da takım için kullanışlı olabilir.

Norris, takımının bu hafta sonu bu alanda gelişmesini umuyor.

Konu hakkında konuşan İngiliz pilot, "Hâlâ düzlük hızında ufak bir zayıflığımız var. Bunun nedeni sadece kanat değil, aracın sürüklenmesine neden olan farklı şeyler de var. Ayrıca burada birçok hızlı viraj var."

"Yani Silverstone'a benziyor. Silverstone hafta sonu, güncelleme olmamasına rağmen tempo anlamında iyi bir hafta sonuydu. Bizim Silverstone'daki güncellemelerimiz çok çok küçüktü. Muhtemelen 0.1 saniyenin üstünde zaman bile kazanmamışızdır."

"Umuyorum araç aynı şekilde çalışabilir. Yüksek hızlı virajlarda iyiyiz ve düzlüklerde ortalamayız. Yani tam ortada olabiliriz."

"Geçtiğimiz yıllara kıyasla güçlü yönlerimiz olduğunu düşünmüyorum ama birçok alanda neredeyse geçtiğimiz yıllardaki seviyedeyiz." dedi.

McLaren'ın teknik direktörü James Key, takımın Silverstone'da daha çok düzlük hızı bulabilmek için kanatlarla oynadığını söyledi.

Key, "Bence geçtiğimiz yıl düzlük hızı bizim için bir avantajdı. Bazen, düzlük hızımız yüksek olduğundan kanat açılarını daha yükseltebileceğimizi bile düşündük."

"Bu yıl düzlüklerde olmak istediğimizden biraz daha yavaşız. Ancak artık birçok farklı arka kanada sahibiz ve bunu çözebiliriz."

"Şu anda daha çok yüksek yere basma gücü üreten kanatlar üzerine odaklanıyoruz. Düşük ve orta yere basma gücü üreten kanatların ise verimliliğini artırmayı istiyoruz ki düzlüklerde biraz daha hızlı olabilelim." ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren, cycles the track Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris, geçtiğimiz yıllarda Red Bull Ring'de aldığı iyi sonuçları iki faktöre bağlıyor: Kendisinin Red Bull Ring'i iyi bilmesi ve McLaren aracının güçlü düzlük hızı ile hızlı viraj performansı.

Motorsport.com tarafından Avusturya'daki iyi sonuçları hakkında soru sorulan Norris, şunları söyledi: "Burası yıllar boyunca sürdüğüm bir pist. F4'te buraya birkaç kez geldim. Formula Renault'ta buradaydım. F3, F2'de de buradaydım. Yani diğer pilotlar gibi, ben de burayı iyi biliyorum."

"Benim güçlü yanlarımdan biri de yüksek hızlı virajlar. Yani altıncı ya da yedinci viraja geldiğimizde, bu virajlar benim güçlü olduğum yönleri kullanmamı sağlıyor. Genellikle o virajlardan iyi tur zamanı çıkarıyoruz."

"Aynı zamanda, aracın da iyi çalışması gerekiyor. İyi bir sonuç alacaksanız, aracın her zaman iyi çalışması gerekir. Son yıllarda araç yüksek hızlı virajlarda çok güçlü oluyordu. Geçtiğimiz yıllarda düzlüklerde de hızlıydık."

"Bu iki özellik, bu pistte iyi bir şekilde bir araya geliyordu. Bu yüzden burada hep güçlü olduk. Bu yıl ise bekleyip görmemiz gerek. Çünkü artık geçtiğimiz yılların aksine, yüksek hızlı virajlar ve düzlükler o kadar da iyi olduğumuz yönlerimizden değiller."

"Yavaş virajlar da var. Yani hâlâ birçok fırsatımız var ama geçtiğimiz yıllardaki kadar iyi olmayabiliriz."