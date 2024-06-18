Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"
McLaren pilotu Lando Norris, düzenli olarak galibiyet mücadelesi vermek için birkaç adım daha atmları gerektiğinin farkında.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren takımı, başarılı geçen Kanada GP'sinin ardından Avrupa'ya dönüş yapmanın heyecanını yaşıyor.
Takımın yıldız pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Barselona'da gerçekleşecek İspanya Grand Prix'si öncesinde motivasyon dolu açıklamalarda bulundular.
Norris şöyle konuştu: "Kanada GP'si bizim için gerçekten başarılı geçti."
"Galibiyete çok yaklaştık, ama podyumda yer almak ve takım için önemli puanlar toplamak beni çok mutlu etti."
"Kazanmak için mücadele etmek harika bir duygu ve sezonun geri kalanı için heyecanlıyım."
"Daha düzenli kazanabilmek için biraz daha çalışmamız gerektiğinin farkındayız, ancak doğru yönde ilerlediğimizden eminim."
"Geçen hafta, takımı görmek ve Barcelona'ya hazırlanmak için fabrikaya geri döndüm. Bu pist yavaş ve hızlı virajların gerçek bir karışımını içeriyor. Fakat performansımızı en üst düzeye çıkarmak için iyi bir konumdayız."
Oscar Piastri ise şunları ekledi: "Kanada GP'si, takım için bir başka güçlü hafta sonuydu."
"Imola ve Monako'daki başarılı sonuçları devam ettirmekten memnunum. Sürekli olarak ön sıralarda mücadele etmek ve iyi pozisyonlar için mücadelede olmak harika bir his."
"Geçmişte Barselona'da iyi performanslar sergiledim ve tüm ekibin sıkı çalışması sayesinde araç iyi durumda. Haliyle İspanya'ya gitmek için sabırsızlanıyorum."
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