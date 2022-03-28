Norris: "Düşük hızlı pistlerde rekabetçi değiliz"

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McLaren sezona kötü bir başlangıç yapmasının ardından ikinci yarışta da iyi bir performans sergileyemedi.

Yarışa üç sıra grid cezası nedeniyle 14. sıradan başlayan Daniel Ricciardo başlangıçta iyi bir yarış çıkartıyordu ancak son virajın ardından sorun yaşamaya başladı. Ricciardo aracındaki sorun nedeniyle pistte durdu ve yarışı tamamlayamadı.

Norris ise zorlu yarışı yedinci sırada tamamlayarak takıma değerli puanlar getirmeyi başardı.

Yarışın ardından konuşan Norris, "İlk bölümde iyi olduğumuzu düşünmüyorum ve lastiklerde diğerlerine kıyasla zorlandım."

"Ancak güvenlik aracı sırasında pite geldik. Sanırım bu birkaç pozisyon kazanmamıza yardımcı oldu ve planımızın bir parçası da buydu."

"Fakat yarışın sonuna doğru sert hamurdaki hızımız güçlüydü. Gasly'i geçtim, Daniel'i geçtim ve Esteban'ı yakaladım. Fakat onların düzlüklerdeki hızı çok daha iyi."

"Birinci virajda geçme şansım vardı ve tam yanıma geldi. Bir sonraki turda frenlediğimde tamamen önümdeydi. Yapabileceğim pek bir şey yoktu ama sorun yok."

"Burada geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha yakından takip edilebiliyor, bu da iyi bir haber. Aynı zamanda kötü bir şey çünkü Esteban'da olduğu gibi öne geçtiğinizde sizi takip etmeleri ve bir sonraki turda atak yapmaları çok daha kolay."

"Sanırım Max ve Charles arasında da bunu gördük. Bu da kesinlikle yarışı daha heyecan verici yapıyor." dedi.

Norris, Bahreyn'e kıyasla bu haftaki farklılıklar hakkında, "Açıkçası geçtiğimiz haftaya kıyasla tek fark pist. Bunun dışında pek bir şey değişmedi."

"Ancak bu, aracın nerede performans sergileyebileceği, zayıf ve güçlü yanların nerede olduğu konusunda ne kadar büyük bir farklılık olduğunu gösteriyor."

"Bu yüzden hâlâ yapacak çok işimiz var. Eğer bugün Bahreyn'e dönseydik yine Q1'de elenirdik ve son sırada olurduk. Bu açıdan olumlu bir şey yok."

Esteban Ocon, Alpine A522, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yine de Bahreyn ve Barselona benzeri pistlerde olumlu taraflar var. İyi puanlar almak, yarışabilir ve rekabetçi olmak için bu pistleri sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Ancak düşük hızlı Monako ve Bahreyn gibi pistlerde rekabetçi olacağımızdan emin değilim. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Norris, son olarak yedinciliği hakkında şunu söyledi: "Bizim için çok büyük bir şey."

"Böylece biraz gülümseyebiliriz ve yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Eğer ön gruptakilere yakın olmak istiyorsak da çok fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."

"Ancak fabrikadaki herkes hiç olmadığı kadar fazla çalışıyor ve birçok yenilik buluyorlar. Onuncu olup sadece bir puan almaktansa yedinci olmak iyi bir şey. Buradaki herkes ve fabrikadakiler için iyi bir haber." dedi.