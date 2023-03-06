Norris: "Durumumuz düşünüldüğü kadar kötü değil"
Yarıştan çekilmeden önce beş kez pit stop yapan Lando Norris, Bahreyn Grand Prix'sinin en olumlu yanının mekanikerlerin 'çok fazla pit stop pratiği' yapması olduğunu söylüyor.
Sezon öncesi testlerde yaşadığı zorlukların ardından Norris, Bahreyn Grand Prix'sinde 11. sırada yer aldı ve puan mücadelesi için sabırsızlanıyordu.
Norris, starttan itibaren birkaç pozisyon elde etti ancak aracında bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Bunun pnömatik bir sorun olduğu ortaya çıktı ve Norris bu sebepten dolayı beş kez pite girdi.
Britanyalı pilot, "İyi bir start aldık, birkaç pozisyon kazandık ancak sonra ilk virajdan itibaren sorunlar yaşadık -pnömatik ve diğer çeşitli sorunlar."
"Bu bizi mücadeleden uzaklaştırdı, her on turda bir pit yapmak zorunda kaldık."
"Dürüst olmak gerekirse sorunu tam olarak bilmiyorum, Andrea'ya [Stella] sormak daha iyi olur."
"Neyi etkilediğini bilmiyorum, vites kutusunu mu, motoru mu? Hiçbir fikrim yok." dedi.
Norris, damalı bayrağı göremedi ve son iki tur kala yarıştan çekildi.
Ancak McLaren pilotu, bu günden bazı olumlu şeyler çıkardı: "Bence en iyi şey mekanikerlerin çok sayıda pit stop pratiği yapmış olması."
"Günün en olumlu yanı bu."
Lando Norris, McLaren MCL60, in the pits
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Bence hızımız iyi sayılırdı ve bugün en azından bir puan alabilirdik, bu yüzden yaşadığımız sorunlar kötü oldu."
Bu durum McLaren için kasvetli bir tablo çizse de, Norris durumun herkesin düşündüğü kadar kötü olmadığı konusunda kararlı.
Britanyalı pilot, McLaren'in puan kazandırabilecek bir araç olduğuna inanıyor ve bir sonraki yarış olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde bunu kanıtlamayı umuyor.
Norris, "Her on turda bir pite gelmem gerektiğini bildikten sonra yarışa devam ettik, bu yüzden beni sadece iki tur kala yarıştan çektiler."
"Geçmişte Cidde'de puan aldık, bu sezon puan almamamız için hiçbir neden yok."
"Sahip olduğumuz araçla puan alabileceğimize inanıyoruz ve bu da bizi sezon için daha iyimser kılıyor."
"Dediğim gibi, bugün puan almalıydık. Oscar'a ne oldu, aynı şey miydi bilmiyorum. Testlerde pek bir şey görmedik."
"İşin iç yüzünü ve neler olduğunu bilmiyorum ama herkesin düşündüğü kadar kötü değil." dedi.
Son Haberler
Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi
Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi
Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"
Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz" Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"
Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi"
Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi" Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi"
Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"
Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum" Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.