Norris: "Durumumuz düşünüldüğü kadar kötü değil"

Haberi dinle

Sezon öncesi testlerde yaşadığı zorlukların ardından Norris, Bahreyn Grand Prix'sinde 11. sırada yer aldı ve puan mücadelesi için sabırsızlanıyordu.

Norris, starttan itibaren birkaç pozisyon elde etti ancak aracında bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Bunun pnömatik bir sorun olduğu ortaya çıktı ve Norris bu sebepten dolayı beş kez pite girdi.

Britanyalı pilot, "İyi bir start aldık, birkaç pozisyon kazandık ancak sonra ilk virajdan itibaren sorunlar yaşadık -pnömatik ve diğer çeşitli sorunlar."

"Bu bizi mücadeleden uzaklaştırdı, her on turda bir pit yapmak zorunda kaldık."

"Dürüst olmak gerekirse sorunu tam olarak bilmiyorum, Andrea'ya [Stella] sormak daha iyi olur."

"Neyi etkilediğini bilmiyorum, vites kutusunu mu, motoru mu? Hiçbir fikrim yok." dedi.

Norris, damalı bayrağı göremedi ve son iki tur kala yarıştan çekildi.

Ancak McLaren pilotu, bu günden bazı olumlu şeyler çıkardı: "Bence en iyi şey mekanikerlerin çok sayıda pit stop pratiği yapmış olması."

"Günün en olumlu yanı bu."

Lando Norris, McLaren MCL60, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bence hızımız iyi sayılırdı ve bugün en azından bir puan alabilirdik, bu yüzden yaşadığımız sorunlar kötü oldu."

Bu durum McLaren için kasvetli bir tablo çizse de, Norris durumun herkesin düşündüğü kadar kötü olmadığı konusunda kararlı.

Britanyalı pilot, McLaren'in puan kazandırabilecek bir araç olduğuna inanıyor ve bir sonraki yarış olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde bunu kanıtlamayı umuyor.

Norris, "Her on turda bir pite gelmem gerektiğini bildikten sonra yarışa devam ettik, bu yüzden beni sadece iki tur kala yarıştan çektiler."

"Geçmişte Cidde'de puan aldık, bu sezon puan almamamız için hiçbir neden yok."

"Sahip olduğumuz araçla puan alabileceğimize inanıyoruz ve bu da bizi sezon için daha iyimser kılıyor."

"Dediğim gibi, bugün puan almalıydık. Oscar'a ne oldu, aynı şey miydi bilmiyorum. Testlerde pek bir şey görmedik."

"İşin iç yüzünü ve neler olduğunu bilmiyorum ama herkesin düşündüğü kadar kötü değil." dedi.