Norris: "Durarak startlar her şeyi mahvediyor"

Olaylı Melbourne yarışının ardından en çok sıra kazananlardan biri de McLaren pilotu Norris'ti. Britanyalı pilot, 13. sıradan başladığı yarışı 6. sırada noktaladı.

McLaren'ın ilk iki yarıştaki performansı göz önünde bulundurulduğunda bu 23 yaşındaki pilot için oldukça iyi bir sonuç.

Yarışın ardından Norris, "Takım adına mutluyum."

"Bugün iyi bir iş çıkardığımı, beladan uzak durduğumu hissediyorum ki bu da en büyük zorluklardan biri gibi görünüyor. Bunun dışında sanırım bugün iyi bir tempo yakaladım."

"İlk turu atar atmaz Yuki'nin arkasındaki hızım oldukça güçlüydü, bu bana ilk turda biraz güven verdi çünkü düzlük hızımız iyi değildi. Ondan sonrası oldukça iyiydi."

"DRS ile ne kadar kötü olduğumuz ve DRS'yi her açtığımızda ne kadar sürüklendiğimiz bizi hâlâ şok ediyor."

Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60, the remainder of the field

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images