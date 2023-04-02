Norris: "Durarak startlar her şeyi mahvediyor"

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Olaylı Melbourne yarışının ardından en çok sıra kazananlardan biri de McLaren pilotu Norris'ti. Britanyalı pilot, 13. sıradan başladığı yarışı 6. sırada noktaladı.

McLaren'ın ilk iki yarıştaki performansı göz önünde bulundurulduğunda bu 23 yaşındaki pilot için oldukça iyi bir sonuç.

Yarışın ardından Norris, "Takım adına mutluyum."

"Bugün iyi bir iş çıkardığımı, beladan uzak durduğumu hissediyorum ki bu da en büyük zorluklardan biri gibi görünüyor. Bunun dışında sanırım bugün iyi bir tempo yakaladım."

"İlk turu atar atmaz Yuki'nin arkasındaki hızım oldukça güçlüydü, bu bana ilk turda biraz güven verdi çünkü düzlük hızımız iyi değildi. Ondan sonrası oldukça iyiydi."

"DRS ile ne kadar kötü olduğumuz ve DRS'yi her açtığımızda ne kadar sürüklendiğimiz bizi hâlâ şok ediyor."

Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60, the remainder of the field Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Cumartesi günleri bizim için en büyük zayıflık çünkü özellikle dört DRS bölgesi olduğunda, bu hiçbir şekilde bizim lehimize olmuyor. Ama sanırım bunu anlıyoruz ve nasıl daha iyi ve daha verimli hale getirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz."

"Ancak Cumartesi günü bu kadar zor olunca Pazar günü de hayatımız zorlaşıyor. Yine de bugünkü gibi bir gün geçirdiğinizde sıkı çalışmanın karşılığını aldığınızı gösteriyorsunuz." dedi.

Yarıştaki kırmızı bayraklar hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Norris, ikinci kırmızı bayrağın gereksiz olduğunu ve bunun yanı sıra durarak start kararlarının yarıştaki her şeyi mahvettiğini düşündüğünü söyledi.

Norris, "Böyle durumlarda hareketli startın daha iyi olduğunu hissediyorum çünkü daha çok çabalayabileceğinizi hissediyorsunuz."

"Ayrıca durarak startlarda birisi biraz aptalca davranıp ilk virajda kilitlendiği için yarışınız bitebiliyor ve her şey bir anda elinizden alınabiliyor. Bu yüzden durarak startları sevmiyorum. Bence işin bu tarafının biraz gözden geçirilmesi gerekiyor."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarışın başlangıcı için bu kararı anlayabilirim, ama yarışın son bölümünde ve özellikle de finişe dört tur kala pek çok şeyi mahvettiğinizi hissediyorum. Bence bu iyi bir iş çıkaran pilotlar için adil değil."

"Bence bugün ikinci kırmızı bayrak gereksizdi. Ayrıca yarışı Güvenlik Aracının arkasında bitirseydik her şey daha kolay olurdu. Bizim açımızdan can sıkıcı bir durum ama sanırım şansımız yaver gitti çünkü Gasly'nin önündeydik, ama çok daha kötüsü de olabilirdi." dedi.

Ayrıca Britanyalı pilot, yol tutuşu olan lastiklerin sağlanması ile bu tür kazaların önlenebileceğini düşünüyor.

Norris, "Bu yüzeyde bu lastik sıcaklığında yol tutuşunun ne kadar kötü olduğunu tarif edemem. Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şekilde yol tutuşu olmuyor ve bu yüzden ilk virajda herkesin düz gittiğini ve kilitlendiğini görüyorsunuz. Bu da kazalara ve kaosa sebep oluyor."

"Lastiklerde biraz daha yol tutuşu olsaydı bu tarz şeyler olmadan iyi bir yarış izleyebileceğinizi düşünüyorum."

"Bu yüzden bize daha fazla yol tutuş sağlayan ve motor sporlarının zirvesindeki bir Formula 1 aracında olması gereken bir lastiğe ihtiyacımız var." dedi.