Norris: "DRS treninde kaldım, bir şey yapamadım"

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Güç ünitesi değişikliği nedeniyle grid cezası alan ve yarışa gerilerden başlayan pilotlar arasında olan Norris, 17. sıradan başlayıp ancak 12. olabildi.

Norris, yarıştan önceki açıklamalarında bu seneki zemin etkili araçlarla Spa'da hava koridoru etkisinin daha az olacağını, bu yüzden yükselmenin kolay olmayacağını söylemişti.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Tam olarak beklediğimiz gibi bir yarış oldu. Buradaki yarışın, hava koridoru çok daha kötü olduğu için geçen senelere göre çok daha kötü olmasını bekliyorduk. Ancak evet, onun dışında Aston ve Williams'ların arkasında takılı kaldım. Aston'un performansı bugün açık bir şekilde bizden daha iyiydi. Williams düzlükte çok hızlıydı ve DRS treninde kalıp pek bir şey yapamadım. Bu açıdan hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Norris, kendisinin hemen önünde başlayan Alpine pilotu Esteban Ocon'un 7. olmasına şaşırmadığını çünkü onların aracının daha hızlı olduğunu söyledi.

Norris, "Onlar bizden çok daha hızlıydı ve bu büyük fark yaratıyor. Tüm araçlar arasındaki farklar, bu hafta sonu normalden daha büyük göründü çünkü burası daha uzun bir pist ve burada verimlilik her şey. Yere basma gücünü mümkün olduğu kadar azalttığınızda yine de yüksek hızlı virajlarda ve düşük hızlı virajlarda iyi performans gösteren bir araca ihtiyacınız var. Ve biz açık bir şekilde buna sahip değiliz."

"Sürpriz bir şey yoktu. Olmayı beklediğimiz yerdeydik. Her zaman cumartesi günleri, pazar günlerinden daha hızlı oluyoruz. Bu bir gerçek. Herkes cumartesi günleri, pazarlara göre daha yakın oluyor. Belki de biz pazar günleri diğerlerine göre biraz fazla geriliyoruz. Cumartesi günü aracımızdan daha fazlasını çıkarabildiğimi hissediyorum. Bu açıdan diğer takımların çoğunun çok daha iyi araçlara sahip olduklarını ancak çok iyi iş çıkarmadıklarını hissediyorum. Ancak bilmiyorum. Hatalı olabilirim. Muhtemelen hatalıyımdır. Aracımız beklediğimiz gibi performans sergiledi ve beklentilerimiz çok iyi olmayacağımız yönündeydi." dedi.

Norris, Belçika hafta sonundan mutsuz ayrılsa da gelecek hafta yapılacak Hollanda GP'de daha yüksek yere basma gücü gereksinimi sayesinde daha iyi olacaklarını düşünüyor.

Norris, "Orada yüksek yere basma gücü seviyesi olacak, bu sayede umarım Budapeşte'dekine benzer bir performans seviyesine döneriz. Ancak asla bilemezsiniz. Orası geçen sene bizim için en kötü pistti. Umarım bu sene öyle olmaz. Çünkü geçen senelerde yaşadığımız sorunlardan bazıları, bu sene pek yok. Bu sene başka tür sorunlarımız var. Bakalım neler olacak. Umarım bu hafta sonundan daha kötü olmaz." dedi.