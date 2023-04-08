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Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici"

McLaren, Avustralya Grand Prix'sinde 2023'ün ilk puanlarını almasına rağmen Lando Norris, aracın düzlük hızının çok yavaş olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
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Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici"
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McLaren, 2023 sezonunun ilk iki yarışında puan alamamasının ardından Avustralya Grand Prix'sinde daha iyi bir hafta sonu geçirdi. Yarışta Norris altıncı, Oscar Piastri ise sekizinci olarak McLaren'i Takımlar Şampiyonası'nda beşinci sıraya taşıdı. 

Ancak McLaren'in daha iyi bir hafta sonu geçirmesine rağmen Norris, aracın DRS ile bir avantaj elde etmemesine dikkat çekerek, diğer takımların tasarımlarının sürtünmeyi azaltma ve daha fazla düzlük hızı sağlama konusunda daha iyi bir iş çıkardığını belirtti.

Norris, "Düzlük hızımız çok düşük."

"DRS ile ne kadar kötü olduğumuz ve DRS'yi açtığımızda ne kadar sürüklendiğimiz bizi hâlâ şok ediyor."

"Birkaç km/s kazanıyoruz ama diğer araçlardan bazıları 10-15 km/s kazanıyor ve bu büyük bir fark."

"Bu yüzden Cumartesi günleri bizim için büyük bir zayıflık, özellikle de Albert Park'ta dört DRS bölgesi olması bizim aleyhimize oldu."

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Ancak bunu anlıyoruz ve nasıl daha iyi ve daha verimli hale getirebileceğimizi bulmak için çok çalışıyoruz."

Avustralya Grand Prix'si öncesinde McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın 2023 sezonu için üç büyük güncelleme planladığını ve her birinin tur başına yaklaşık 0.2 saniye gelişim sağlayacağını, ilk güncellemenin ise 30 Nisan'da Azerbaycan'da yapılacak bir sonraki Grand Prix'ye yetişeceğini açıkladı.

Ancak Norris, McLaren'in düzlük hızı sorununa çözümün hemen gelmeyeceği konusunda uyardı.

Norris, "Bunu iyice geliştirebilmemiz için biraz zaman geçmesi gerekecek." 

"Deniyoruz; ancak Cumartesi günü bu kadar zor olduğunda, Pazar günü daha da zorlaşıyor."

"Ancak Avustralya Grand Prix'si gibi bir gün geçirdiğinizde, sıkı çalışmanızın karşılığını alıyorsunuz." dedi.

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