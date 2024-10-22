Norris: "Aptal gibi sürmeseydim, ilk virajı önde dönebilirdim"
Lando Norris, Amerika GP'sinde Verstappen ile yaşadığı mücadelede ilk turdaki hatasının önemli bir rol oynadığını itiraf etti.
Lando Norris, Amerika Grand Prix'sinde Max Verstappen ile yaşadığı tartışmalı mücadelenin, yarışın başındaki hatasının sonucu olduğunu söyledi.
Verstappen, yarışın ilk turunda Norris'i içeriden geçmeye çalışırken her iki pilot da pist dışına taştı ve bu durum Charles Leclerc’in liderliğe yükselmesine neden oldu.
Max Verstappen ve Lando Norris, İlk viraj
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Start'taki mücadeleyi değerlendiren Norris, "İlk virajda doğru şeyi yapamadım. Eğer birinci virajda daha iyi savunma yapsaydım ve aptalca sürmeseydim, liderliği alabilirdim ve bu konuşmayı yapmazdık."
"Yarışın sonunda olanların ise daha çok benim hatam olduğunu düşünüyorum. Sonuçta güzel bir mücadele oldu, keyif aldım ancak üstün gelemedim. Çünkü yeterince iyi bir iş çıkaramadım. Max çok iyi sürdü. Yan yana mücadele ederken fren noktalarını tahmin etmek çok zor. Zemin bozuk, lastikler eski ve farklı tümseklerle mücadele ediyoruz. Ama saygılı ve eğlenceli bir mücadele oldu," şeklinde konuştu.
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