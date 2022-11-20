Norris: "Dördüncülük için mucize lazım"

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McLaren sezonun son yarışına Alpine'in 19 puan gerisinde giriyor ve ilk üç takımın hızı göz önüne alındığında, ilk altı sırada yer almaları zor olacak.

Bu da en iyi ihtimalle yedinci ve sekizinci olabilecekleri anlamına gelebilir. Eğer öyle olursa da yarıştan sadece 10 puanla ayrılacaklar ve bu da dördüncülük için yeterli olmayacak.

Pazar günkü yarışa yedinci başlayacak olan Norris, sıralama turlarından sonra şöyle dedi: "İyi bir sıralama turlarıydı. En iyi üç takım dışında herkesin önündeyiz, bu yüzden bugün daha yüksek bir pozisyon elde edebileceğimizi sanmıyorum."

"Sonuç olarak iyi bir iş çıkardık, ayrıca Daniel de son bölüme kalmayı başardı."

"Genel olarak pozisyonumuz oldukça iyi fakat araçtan çok memnun olduğumu söyleyemem. Henüz kendime çok güvenmiyorum ve limitleri zorlayamıyorum. Yine de bugün bu şartlarda araçtan en iyisini almayı başardım."

"Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor çünkü araç izin verseydi biraz daha iyi bir sıralama turları geçirebilirdim. Yine de artık yapacak bir şey yok."

"Maalesef Mercedes araçlarından birini geçemedim, oysa George Russell'ı birkaç ondalık ardındaydım. Fakat onları geçebilmek bence gerçekçi değil, bu yüzden yedinciliği kabullenmeye hazırım."

"Elbette yarınki yarışta George'un önüne geçmek istiyorum ama geçsem bile önünde uzun süre kalamam."

"Takımımızın şampiyonayı 4. bitirebilmesi için yarışta bir mucize gerçekleşmesi gerekecek. 19 puan almamız gerekiyor ve 7. ve 8. sırada bitirirsek bu imkansız. Bu yüzden şansın yanımızda olması gerekiyor."

"Yine de dediğim gibi iyi bir başlangıç pozisyonumuz var. Şimdi bunu puanlara dönüştürmeye çalışacağız."