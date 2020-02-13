Norris: "Dördüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

McLaren geçen yıl ileriye doğru önemli bir adım atmayı başarmış ve şampiyonayı dördüncü sırada tamamlamıştı.

İngiliz ekip güçlü sonuçları devam ettirmek ve 2021'deki kural değişikliklerine başlarken pozitif ivmeyi korumak istiyor.

Geçen yıl F1'deki ilk sezonunu geride bırakan Lando Norris, kaydettikleri gelişime rağmen yakın olan orta grupta dördüncü sırada kalmalarının kolay olmayacağını söyledi.

Norris, “MCL35'in güncellenmiş renk düzeni harika görünüyor. Taraftarlarımız bundan hoşlanacaktır ve ben de onu sürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

"Tasarımcılar, mühendisler, mekanikerler ve Carlos ile birlikte bu aracı oluşturmak için çok fazla çaba harcadık. Gelişimine dahil olmak gurur verici bir duygu."

"İlk sezon, bana inanılmaz bir deneyim yaşattı. Hem takımdan hem de Carlos'tan çok şey öğrendim. İkinci sezonum öncesinde yarış yeteneklerime ve aracın performansını artırmaya devam ederken mühendislere sağlayacağım geri bildirimlere daha fazla güveniyorum."

"Bu yıl için henüz belli bir hedef koymadık. Fakat geçen yıl kazandığımız dördüncü sırayı korumanın zor bir görev olduğunu biliyoruz."

"Test ve yarışlarda en iyi rakiplerimize kıyasla nerede olacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.