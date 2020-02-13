Norris: "Dördüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
272 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
286 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Norris: "Dördüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

paylaşım
yorumlar
Norris: "Dördüncü sırada kalmak kolay olmayacak"
Ekleyen:
, Editör
13 Şub 2020 14:37

Lando Norris, McLaren'ın dördüncü sırada kalmasının hiç de kolay bir görev olmadığını ancak bunu yapabileceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi.

McLaren geçen yıl ileriye doğru önemli bir adım atmayı başarmış ve şampiyonayı dördüncü sırada tamamlamıştı.

İngiliz ekip güçlü sonuçları devam ettirmek ve 2021'deki kural değişikliklerine başlarken pozitif ivmeyi korumak istiyor.

Geçen yıl F1'deki ilk sezonunu geride bırakan Lando Norris, kaydettikleri gelişime rağmen yakın olan orta grupta dördüncü sırada kalmalarının kolay olmayacağını söyledi.

Norris, “MCL35'in güncellenmiş renk düzeni harika görünüyor. Taraftarlarımız bundan hoşlanacaktır ve ben de onu sürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

"Tasarımcılar, mühendisler, mekanikerler ve Carlos ile birlikte bu aracı oluşturmak için çok fazla çaba harcadık. Gelişimine dahil olmak gurur verici bir duygu."

"İlk sezon, bana inanılmaz bir deneyim yaşattı. Hem takımdan hem de Carlos'tan çok şey öğrendim. İkinci sezonum öncesinde yarış yeteneklerime ve aracın performansını artırmaya devam ederken mühendislere sağlayacağım geri bildirimlere daha fazla güveniyorum."

"Bu yıl için henüz belli bir hedef koymadık. Fakat geçen yıl kazandığımız dördüncü sırayı korumanın zor bir görev olduğunu biliyoruz."

"Test ve yarışlarda en iyi rakiplerimize kıyasla nerede olacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sonraki haber
Sainz: "Aracın her bir parçasını geliştirmeye çalıştık"

Önceki haber

Sainz: "Aracın her bir parçasını geliştirmeye çalıştık"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
28 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama turları
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren, 2020 F1 aracı MCL35'i tanıttı!

1s
2
Formula 1

Sainz: "Aracın her bir parçasını geliştirmeye çalıştık"

33dk
3
Formula 1

Taffin: "Mercedes en güçlü motora sahip değil, ama en iyisine sahip"

4
Formula 1

Norris: "Dördüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

13dk
5
Formula 1

Alfa Romeo, cuma günü Fiorano'da geçici renk düzeniyle piste çıkabilir

1s

Son Videolar

Daniel Ricciardo araca geçmeye hazır 01:56
Formula 1
2s

Daniel Ricciardo araca geçmeye hazır

Teknik analiz: Red Bull RB16 08:18
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16

Ferrari SF1000 Teknik Analiz 10:47
Formula 1

Ferrari SF1000 Teknik Analiz

AlphaTauri AT01 ilk görüntü 00:52
Formula 1

AlphaTauri AT01 ilk görüntü

Ferrari SF1000 lansmanı 01:22
Formula 1

Ferrari SF1000 lansmanı

Son Haberler

Norris: "Dördüncü sırada kalmak kolay olmayacak"
F1

Norris: "Dördüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

Sainz: "Aracın her bir parçasını geliştirmeye çalıştık"
F1

Sainz: "Aracın her bir parçasını geliştirmeye çalıştık"

McLaren, 2020 F1 aracı MCL35'i tanıttı!
F1

McLaren, 2020 F1 aracı MCL35'i tanıttı!

Alfa Romeo, cuma günü Fiorano'da geçici renk düzeniyle piste çıkabilir
F1

Alfa Romeo, cuma günü Fiorano'da geçici renk düzeniyle piste çıkabilir

Renault: “2020 performansı, tek başına Ricciardo’yu tutmaya yetmeyecek”
F1

Renault: “2020 performansı, tek başına Ricciardo’yu tutmaya yetmeyecek”

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.