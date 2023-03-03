Norris: "Dördüncü olabilmek için, Bakü güncellemelerinden daha fazlasına ihtiyacımız var"

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McLaren, araç gelişiminde yanlış yöne gittiğini çok geç fark etti ve bu da lansman paketi için, kendilerini olması gereken noktanın çok ardında bıraktı. Dolayısıyla Bahreyn başta olmak üzere ilk birkaç yarışın zor geçmesi bekleniyor.

McLaren'ın normalde sezon başında olması gereken yere gelmesi adına, Bakü'de ilk büyük güncelleme paketi uygulanacak.

Orta gruptaki mücadele çok yakın olduğu için, tüm bu kaybın telafisi kolay olmayacak ve McLaren'ı epey dezavantajlı durumda bırakacak.

Norris, McLaren'ın dördüncülük hedefine ulaşabilmesi için Bakü güncellemesinden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Perşembe günü konuşan İngiliz pilot, "Performans anlamında bir adım atmamız gerektiğini biliyoruz, daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız var. Ayrıca düzlüklerde daha hızlı gitmemiz gerekiyor."

"Dolayısıyla, bir yol bulmamız gerektiği açık ve yavaş yavaş bu yolu bulduğumuza inanıyorum fakat çok daha fazlasına ihtiyacımız var."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sadece küçük şeylere değil, daha büyük şeylere ihtiyacımız var ama bunu başarmak uzun zaman alıyor. Fakat umarım bu (seçtiğimiz yol) bizi biraz da oraya götürür." dedi.

Norris, McLaren'ın MCL60'ın zayıf yönlerini giderme konusunda, geçen yıla kıyasla "daha net bir plana" sahip olduğunu düşünüyor.

"Sezona başlarken, makul bir konumda yer aldığımızı söyleyebilirim fakat geçen yılla benzer sınırlamalara sahibiz."

"Bu yıl, tüm bunlarla nasıl başa çıkacağımız konusunda geçen yıla kıyasla daha net bir planımız olduğunu düşünüyorum."

"Bence bu iki şeyin bir karışımı; Birincisi genel denge, ikincisi ise genel yere basma gücü."

"Yere basma gücü, sorunların %90'ını çözüyor ama o son adımı atabilmek adına, ele alınması gereken başka şeyler de var."

Norris, takımın şu anda elinde sahip olduğu araçlarla daha fazlasını başarabilmesi gerektiğini de düşünüyor.

"İhtiyacımız olan pek çok şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Elbette yeni bir rüzgar tüneli ve simülatörün geleceğini biliyoruz, bu iki şey kesinlikle bir adım daha ilerlememize yardımcı olacak fakat şu anda sahip olduklarımızla daha fazlasını yapmamız gerekirdi."

"Bakü'de sahip olacağımız araç, sezona başladığımız araç olmalıydı. Eğer üst düzey bir takım olmak istiyorsanız, sezona bu tür parçalarla başlamanız gerekir."

"Ancak o zamana kadar, şu anda sahip olduklarımızdan en iyi şekilde yararlanmak için elimizden geleni yapacağız."