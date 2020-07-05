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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Norris: "Diyecek bir şey bulamıyorum"

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Norris: "Diyecek bir şey bulamıyorum"
5 Tem 2020 16:46

McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris, aldığı sürpriz podyum sonrasında açıklamalarda bulundu.

En hızlı tur zamanını son turda atarak, 5 saniyelik zaman cezası ile geri düşecek olan Lewis Hamilton'dan podyumu 0.2 saniye farkla alan Norris, podyum sonrasındaki röportajda şunları söyledi:

"Diyebilecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyim. Sanırım yarışın belirli bölümlerinde çuvalladığım anlar oldu. Birkaç tur kala beşinci sıraya kadar geriledim, Carlos beni geçmek üzereydi."

"Ancak pes etmedim, Perez'i geride bıraktım ve uzun bir yarış olduğu için podyuma çıktım. Her zaman zorlamaya devam ettim, tüm tempomu piste döktüm. Son turlarda olabildiğince çok zorlamaya çalıştım."

"Biraz nefesim kesilmiş durumda, ancak çok mutluyum ve birkaç sene önce olduğumuz durum göz önüne alındığında takımımla gurur duyuyorum. Şu anda aldığımız bu başarı inanılmaz ve bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum." 

Honda ile geçirdikleri 3 sezon sonrasında Renault'ya geçiş yapan takım, 2019 Brezilya GP'sinde Carlos Sainz Jr. ile 7 sene sonra ilk defa podyuma çıkmıştı. Norris ise 2020'nin ilk yarışında takıma tekrardan podyumu getirdi.

Norris'in bu podyumu sonrasında en çok sevinen isimlerden birisi ise takım patronu Zak Brown'dı. Koronavirüs pandemisinin takımı büyük bir krize sokması sonrasında Norris'in aldığı bu podyum, İngiliz takıma büyük bir umut kaynağı oldu.

Norris ise açıklamasına şu şekilde devam etti: "Son birkaç tur Checo'yu geçmem gerektiğinde onun beş saniyelik cezasının olduğunu biliyordum, ancak daha fazla bir şey bilmiyordum. Ve önümdeki araçlara yaklaştığımda daha çok zorlanıyormuş gibi hissediyordum ve arkadakilere göre daha çaresiz oluyordum."

"Bu yüzden sadece Lewis'in olayı sebebiyle değil, onun durumunun farkında değildim, ancak bu sebeple onu geride bırakmam çok önemliydi."

"Ve daha sonrasında Lewis'in cezası bana iletildiğinde biraz daha hızlanmam gerektiğinin farkındaydım. Bunu da yaptım. Tamamıyla bulduğum ritim ile alakalıydı ve üç zor tur attım, lastiklerimi kilitledim ve yokuş aşağı bölümde çok hızlı bir şekilde gidiyordum. Ancak çok iyi bir şekilde telafi ettim."

 
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Alt-etkinlik Yarış
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