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Formula 1 / Son dakika

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

paylaşım
yorumlar
Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren pilotu Lando Norris, Portekiz GP hafta sonunda Lewis Hamilton ve Lance Stroll için yaptığı "aptalca ve dikkatsiz" yorumlar nedeniyle özür diledi.

Norris, Pazar günkü yarışta kendisiyle temas eden ve ön kanadına hasar vererek puan almasını engelleyen Stroll'e sert çıkmıştı.

Stroll, benzer bir olayı antrenmanda Max Verstappen ile yaşamıştı. Yarışın ardından Norris, "Cuma gününden ders çıkarmadı ancak yaptığı hiçbir şeyden ders çıkarmıyor gibi görünüyor."

"Bu çok fazla oluyor. Bu yüzden ondan uzak durduğumdan emin olmalıyım." demişti.

Norris, Stroll'e yarışta söyledikleri için yarış bittikten sonraki pite dönüş turunda özür dilemişti.

Norris, "Lance hakkında söylediklerim nedeniyle özür dilerim. O sözleri söylememeliydim ancak o an için sinirlenmiştim." demişti.

Norris daha sonra vatandaşı Lewis Hamilton'ın en çok yarış kazanma rekoru hakkında konuştu ve "Onun için mutluyum, daha fazlası değil."

"Benim için bir anlamı yok. O, temelde her yarışı kazanabilecek bir aracın içerisinde. Bir ya da iki pilotu yenmesi gerekiyor. Hepsi bu."

"Ancak adil olalım, yapması gereken şeyi yapıyor ancak onun için bu, bir başka galibiyet." demişti.

 

Norris, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaptığı yorumlar nedeniyle genel bir özür diledi.

Norris, "Bir özür dilemem gerekiyor. Son dönemde medyada ve basın toplantılarında bazı aptalca ve dikkatsiz şeyler söyledim. Belli isimlere göstermem gereken saygıyı göstermedim."

"Ben o tür bir insan değilim. Bu yüzden onlardan ve aynı zamanda yorumlarımı okuyan ya da dinleyen herkesten özür dilerim. Üzgünüm." dedi.

Norris, Portekiz GP'nin başında 4. sıraya kadar yükselse de sonunda 13. olabildi. İngiliz sürücü, Stroll ile olan temasının ardından sadece yarışı tamamlamaya çalıştığını söylemişti.

Norris, "Yarışın çoğunda kendi başımaydım. İlk başta rüzgarda sorun yaşıyorduk, ardından lastik patlattım ve ikinci defa pite girmek zorunda kaldım."

"Son bölümde hızlıydık ve iyi performansa sahiptik ancak olmamız gereken yerin çok gerisindeydik. Yazık oldu, güzel puanlar kazanabilirdik. Ancak öyle olmadı." demişti.

Yardımcı editör: Memet Kağan Bilgili

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Editör Luke Smith

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