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Norris, diğer takımlara geçmeyi düşünmüş

McLaren pilotu Lando Norris, takımın gösterdiği performansın iyiye gitmemesinden dolayı zaman zaman ayrılığı düşündüğünü kabul ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint

McLaren, geçen yıl kuralların büyük oranda değişmesinin ardından ön bölüme çıkmayı hedefliyordu ancak o adımı atmayı başaramadılar.

Bu yıla da istedikleri gibi başlayamayan İngiliz ekipte işler, son yarışlarda rüzgar dönmüş durumda. Getirilen güncellemeler MCL60'ın gelişiminde büyük rol oynadı ve artık podyum için mücadele edebilecek bir konumdalar.

Takımla uzun vadeli bir anlaşması olan Lando Norris'in adı, takımın kötü performans sergilediği dönemlerde diğer ekiplerle anılıyordu.

Norris, takıma olan inancını bazı noktalarda kaybettiğini kabul ediyor ama attıkları son adımın ardından durumun değiştiğini söylüyor.

Norris, "Şu anda son birkaç yıldır sahip olduğumdan daha fazla umudum var."

"Rüzgar tünelinde ve simülatörde çalıştığımız şeyin ne olduğunu biliyorum, yeni insanlar geliyor ve takım başarılı olmak için ihtiyacımız olan yapıya sahip."

"Şu anda kesinlikle çok iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum."

"McLaren ile yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Başarılar elde ve bunu da McLaren ile yapmak istiyorum. Formula 1'e geldiğimden beri hedefim hep aynı kaldı."

"Bazen yeterli sabra sahip değildim, bu yüzden burada birkaç yıl daha kalmalı mıyım yoksa başka seçenekler mi aramalıyım diye düşündüm."

"Ancak son haftalarda başardıklarımızdan sonra, 2025 yılına kadar McLaren'da kalma kararımdan fazlasıyla eminim."

"Hedeflerimize birlikte ulaşacağımıza eminim." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

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