Norris, depresyonuna neden olan sorunları hakkında konuştu

Kariyeri boyunca padokta güleç yüzü ve mutlu ifadesi ile bilinen Norris, bu ifadelerinin kendi duyguları hakkında doğru bir hikaye anlatmadığını belirtti.

İngiliz genç yetenek, çaylak sezonunda aklında F1 için yeterince iyi olup olmadığı düşüncesinin bulunmasının onda büyük bir etki bıraktığını söyledi.

ITV'deki This Morning programında canlı yayına konuk olan Norris, perde arkasında sürücülerin yaşadığı gerçekliğin, taraftarların kafasındaki sürücü deneyiminden çok farklı olduğunu söyledi.

Norris, "Sanırım insanlar, televizyondan bizi izlediklerinde sürücülerin kafasından geçen şeylerin farkına varmıyorlar."

"Bu da biraz üzücü bir şey, ancak şu anda sürücülerin perde arkasında neler yaşadığını, karşı karşıya kaldıkları baskıyı ve stresi anlatan bir sürü program var."

"Özellikle benim yaşımda, Formula 1'e 19 yaşınızda geldiğinizde, pek çok göz sizin üzerinizde oluyor. Bütün bu şeylerle mücadele etmek bana çok zarar verdi." dedi.

Norris, F1'deki ilk fırsatını yerle bir etmemekten emin olmak için verdiği mücadelenin yarattığı baskıyla mücadele etmenin çok zor olduğunu dile getirdi.

İngiliz genç yetenek, "Sırada ne olduğunu bilmediğiniz bir durumdasınız. Eğer bu istenmediği gibi giderse, eğer bir sonraki seansa çıkıp istediğimi yapamazsam neler olacak?"

"Bunun tamamından çıkarmam gereken şey ne? Seneye Formula 1'de olmazsam ne olur? Hayattaki diğer şeylerde bu kadar iyi değilim, ben ne yapabilirim ki?"

"Tüm bu düşünceler ve kötü hafta sonu geçirdiğimde depresif olmam gibi durumlar vardı, kendimin yeterince iyi olmadığını düşünüyordum."

"Sezon boyunca bunlar üst üste binmeye başladığında, özellikle işin içine sosyal medya da girdiğinde, bu tür şeyler sizin canınızı acıtabiliyor." dedi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, takımı McLaren'den aldığı destekle ve mental sağlık hayır kurumu Mind ile yaptığı çalışmayla beraber daha iyi bir noktaya gelmeyi başardığını söyledi.

McLaren pilotu, "Mind ile bir partnerlik kurduk, bu bana çok yardımcı oldu, aynı zamanda McLaren'deki diğer insanlarla beraber tüm dünyadaki insanlara yardımcı oldu."

"Bu nedenle McLaren ile konuşmak, etrafımdaki insanlarla ve güvendiğim arkadaşlarımla konuşmak, aynı zamanda Mind ile konuşmak beni daha iyi bir noktaya getirdi. Şu an çok daha mutluyum ve yaptığım her şeyden zevk alıyorum." açıklamalarında bulundu.

Bu hafta sonu yapılacak olan Türkiye Grand Prix'sine McLaren, Monza'da Ricciardo ile galibiyet ve Rusya'da Norris'in pole pozisyonu ile gelecek.

Ancak Norris, tüm pistlerde Mercedes ve Red Bull ile aynı tempoya sahip olacak bir arabaya sahip olmadıklarını bildikleri için, takımın beklentiyi belirli bir seviyede tuttuğunu söyledi.

Açıklamalarında Norris, "Monza'da aldığımız 1-2 ve geçen hafta sonu aldığımız pole pozisyonu nedeniyle an itibariyle insanların bizdeki beklentisi çok yüksek."

"Bu nedenle pek çok insan bizden inanılmaz şeyler bekliyor. Ancak bizim bunları bir limite dayandırmamız lazım, çünkü gerçekçi baktığımızda, şu anda pistte en hızlı iki takım olan Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değiliz."

"Hâlâ yapmamız gereken çok fazla iş var ancak her yarış bizim için bir fırsat." dedi.