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Norris, deneyimin yükselişinde kilit rol oynadığını düşünüyor

Lando Norris, geçen sezon gösterdiği gelişimden bahsederken, tecrübenin hafife alınmaması gereken bir faktör olduğunu söyledi.

Norris, deneyimin yükselişinde kilit rol oynadığını düşünüyor
Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Norris, bazı zamanlarda kendinden şüphe duymasına rağmen spordaki ilk sezonu güçlüydü. İngiliz sürücü, üçüncü sezonunda ilk pole pozisyonunu aldı ve Rusya Grand Prix'sinde zafer elde etmeye çok yaklaştı.

Norris, tecrübeli takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yu geride bırakarak olgunluğunu ve hızını kanıtladı. McLaren patronları ise onun geleceğin kazananı olduğuna emin oldular.

Norris, geçtiğimiz yıl attığı adımlar etkileyici olsa da, bunun her sürücünün sezon geçtikçe doğal olarak gösterdiği bir gelişim olduğunu söyledi.

Norris, "Her zaman 'tecrübe eksikliği' bahanesini kullanmaktan nefret ediyorum."

"'Sadece yeterince tecrübeli değilim' demek kolay bir bahane gibi geliyor ve bunu söylemekten nefret ediyorum."

"Bunu söylemek hoşuma gitmiyor ve kış arasına gidip her şeyi biraz daha iyi bilerek dönmenin çok fazla fark yaratacağına inanmıyorum."

"Fakat aynı zamanda, başladığımdan beri hiçbir kategoride birden fazla sezonda yarışmadığım için yıllar içerisinde gösterilen değişimi bilmek benim için zor." dedi.

Norris, ilk iki yılında kendisinden daha tecrübeli Carlos Sainz'a karşı yarıştığı için F1'deki kalitesinin anlaşılmasının daha zor olduğunu söyledi.

Norris, "Bence ikinci yılım iyiydi ama Carlos'un F1'deki en iyi sürücülerden biri olduğuna inanıyorum ve o beni olduğum kadar iyi göstermedi çünkü son derece iyi bir sürücü ve çok iyi bir iş çıkardı."

"Bence onun tarafından biraz gölgede kaldım çünkü o çok özel bir iş çıkarıyordu ve sanırım, onunla aynı ya da belki biraz daha iyi sayılabilecek o adımı atabildim."

"Bu geçmiş yıllardan gelen her şeyi anlamanın, altımda daha fazla güvenebildiğim biraz daha iyi bir araç olmasının ve yeni bir takım arkadaşı ile yeni bir başlangıç yapmanın birleşimi sayesinde oldu."

"Ayrıca geçtiğimiz kış arasında daha yenilenmiş bir şekilde geldim ve tecrübelerim çok daha oturmuştu. Bu nedenle ilk veya ikinci yılıma kıyasla daha fazla fark gördüm." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Norris, 2021 sezonu çok güçlü başlasa da daha sonrasında, Brezilya'da iyi bir sonuç almasını engelleyen Carlos Sainz ile startta yaşadığı olay da dahil olmak üzere bazı zorluklar olduğunu belirtti.

Norris, "Önceki sezon üzerinde çalıştığım zayıf alanlarla ilgili gösterdiğim gelişimden çok mutluyum."

"Bence bunlardan bazılarını güçlü yanlarım yapabildim. Bazıları üzerinde hâlâ çalışmam gerekiyor ama bence genel olarak çok daha iyi bir iş çıkardık."

"İyi yaptığım diğer bir şey ise yılın ilk yarısında çok güçlüydüm. Bence sezona son derece güçlü başladık ve iyi yaptığımız şeyleri maksimuma çıkardık."

"Podyuma çıkmak adına diğerlerinin cezalarını ve diğer şeyleri değerlendirerek her fırsatı kullandık."

"Hatalar yaptığım bazı yerler kesinlikle oldu. Örneğin Brezilya büyük olasılıkla sezondaki en büyük hatalarımdan biriydi."

"Çok küçük bir şey ama bize iyi puanlara ve Ferrari ile onları geçebileceğimiz olası bir yarışa mâl oldu."

"Belki iki veya üç yarışta yeterince iyi değildim, bir veya iki sıra gerideydim ama bunların hiçbirinin beni dışarıda bıraktığını düşünmüyorum. Bana puan kaybettiren büyük kazalar hiç yapmadım." dedi.

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