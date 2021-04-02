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Norris: "Deneyim, Ricciardo'ya kaybetmek için bir mazeret değil"

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, Editör

Lando Norris, McLaren'de bir iç savaş çıkması ve kaybetmesi durumunda, Daniel Ricciardo'nun F1 deneyimini "bir mazeret" olarak kullanmayacak.

Norris: "Deneyim, Ricciardo'ya kaybetmek için bir mazeret değil"

2021 için McLaren, Ferrari için takımdan ayrılan Carlos Sainz'ın yerine, takıma Daniel Ricciardo'yu getirdi. 

Ricciardo, McLaren'de, F1'deki ve Woking merkezli takımdaki üçüncü sezonunu geçirecek olan Lando Norris ile beraber mücadele ediyor.

Ricciardo, Norris'in eski takım arkadaşı olan Sainz'dan tam beş yaş büyük ve bu da, McLaren'in şimdiki sürücülerinin arasındaki deneyim farkının artacağı anlamına geliyor.

2021 sezonu, Ricciardo'nun F1'de geçireceği 11. sezon olacak. Kariyerine, 2011 sezonunun yarısında HRT ile başlayan Ricciardo, tamamı Red Bull ile olmak üzere toplam yedi yarış galibiyeti almayı başardı.

Performans dahil olmak üzere, Sainz ile pek çok konuda uyumlu olan Norris, Ricciardo'nun kendisinden daha iyi performans göstermesi durumunda deneyim kartını kullanmayacağını söyledi.

Bahreyn'den hemen önce Sky F1 ile yaptığı video röportajda konuşan Norris şunları söyledi: "Sanırım onun (Ricciardo) daha öncesinde takım ile beraber olmaması herhangi bir fark yaratmayacak."

"Onun 11 yıllık deneyimini, beni yenmesi durumunda bir mazeret olarak kullanmak istemiyorum."

"Neler olacak göreceğiz. Bence aramızda çetin bir mücadele olacak. Takım arkadaşları olarak mücadelemiz konusunda heyecanlıyım, ki bence iyi de bir mücadele olacak, ancak ondan pek çok şey öğrenme fırsatım var."

"Bu durum da bizim yarış sonuçlarımızı veya yarışlara olan yaklaşımımızı değiştirmeyecek. İkimiz de her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz ve sürüşümüzü geliştiriyoruz. Bu yüzden de çok heyecanlıyım."

2021 hedefleri hakkında konuşan Norris, an itibariyle elini saklamak istediğini söyledi: "Kendi oluşturduğum hedefler var, ancak genelde bir hedef koymadım"

"Ben sadece belirli alanlarda hazır olduğumdan emin oluyorum ve nerelerde gelişmem gerektiğini biliyorum, sanırım sezon öncesi testler başlayana kadar bekleyeceğim."

"Yarış durumu olarak geçen sene daha tatmin oldum. Çok da büyük sorunlar yoktu, ki birinci senemde kesinlikle büyük sorunlar yaşadım, bu nedenle belirli alanlarda gelişme sağlamaktan mutluyum, ancak aynı zamanda her zaman gelişmek istediğini küçük alanlar da bulunuyor."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Efe Kahya

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