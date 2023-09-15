Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"
Lando Norris, Singapur Grand Prix'si için yapılan antrenmanların ardından McLaren'in son güncellemelerini övdü.
McLaren, Marina Bay için MCL60'a performans yükseltmesi getirdi; ön ve arka kanatlar, sidepodlar, motor kapağı ve arka süspansiyonun tümü güncellendi. Norris tam paketten yararlanırken, Oscar Piastri güncellemeyi Japonya'da alacak.
Norris, Singapur'daki ilk antrenman seansında en hızlı dördüncü, ikincisinde ise en hızlı altıncı isim oldu.
Günün ardından Norris, F1TV'ye yaptığı açıklamada, "Yeni parçalarla kesinlikle ileriye doğru bazı adımlar attık, yapmaları gerekeni yapıyorlar ki bu her zaman iyi bir şeydir."
"Belki bana çok zaman kaybettiren birkaç hata oldu ama hâla geliştirmemiz gereken pek çok şey var." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ferrari Cuma günü beklenmedik bir şekilde her iki seansta da liderliği ele geçirdi. Norris, Ferrari'den çok uzakta olduklarından bahsetse de karamsarlığa kapılmış değil.
Norris, "Bence Ferrari'den çok uzaktayız. Yavaş hızda virajlarda son derece iyiler ve burada sahip olduğunuz hemen hemen her şey yavaş hız."
"Yine de çok geride değiliz. Bence harika bir tur atarsak yaklaşabiliriz ama Mercedes, Aston Martin ve Red Bull ile mücadele halinde olacağız." dedi.
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