Norris de 2020 McLaren için koltuk ayarı yaptı

Geçtiğimiz günlerde Carlos Sainz, McLaren'ın Woking fabrikasına giderek 2020 McLaren MCL35 için koltuk ayarı yapmıştı.

Bundan sadece birkaç gün sonra bu kez Lando Norris, İngiltere'deki Woking fabrikasını ziyaret etti.

İngiliz pilot burada 2020 aracı için koltuk ayarı yaptı.

McLaren'ın bu kez hava girişinin önüne resim koyması dikkatlerden kaçmadı.