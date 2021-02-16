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Formula 1 / Son dakika

Norris, Ricciardo'nun seviyesini görmek için ilk testi bekliyor

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Norris, Ricciardo'nun seviyesini görmek için ilk testi bekliyor
Ekleyen:
, Editör

Geçtiğimiz sezon Carlos Sainz'le birlikte McLaren'ı 3.lüğe taşıyan Lando Norris, Ricciardo'yla yarışmanın kendisine katabileceği faydalardan ve kendisini nasıl zorlayabileceğinden bahsetti.

Norris öncelikle 2020 sezonunu değerlendirdi: “İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Örneğin Abu Dhabi’deki final, sezona mükemmel bir sondu, çok iyi bir hafta sonu geçirdiğimi düşünüyorum. Fakat sezonun ortasında zor zamanlar geçirdiğimiz bir süreç oldu."

"Özellikle sıralamalarda, sezon içindeki değişiklikler sonrası araç içindeki özgüvenim azaldığından, zorlanıyordum. Bunlar sürüşümü değiştirmeme sebep oldu çünkü aracın sürüşünün detayları değişmişti, fakat bu da sonuç olarak benim için durumu zorlaştırdı."

"Şampiyonanın son kısmında ise her şey tekrardan açıklığa kavuştu ve böylece en iyi performansımı göstermem için gereken duyguyu -özgüven- yeniden hissedebildim. Artık detayların önemini anladığımdan, küçük şeyler üstünde çalışıyorum."

"Bazı şeyleri simülatör üstünde deniyorum, birkaç gün önce ise aradığım cevapları bulabilmem için bir Formula 3 aracıyla test düzenledim. Genel olarak özgüvenime yeniden kavuştuğumu düşünüyorum, hedefim araç içindeyken ne istediğimi anlayıp bunu mühendislerime aktarabilmek.” 

Genç pilot sonrasında yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yla, takıma gelmesinden önce nasıl bir ilişkiye sahip olduklarını anlattı: “Daniel McLaren’a gelmeden önce iletişimimiz çok sınırlıydı. Muhtemelen sadece basın toplantılarında ya da röportajlar sırasında padokta görüşüyorduk.”

“Fakat aynısı Carlos’la da olmuştu, onunla McLaren’a gelişinden önce hiç konuşmamıştım, hatta ilk görüşmemiz MTC’deki ilk toplantımız sırasında oldu.”

“Daniel’ı ise, artık F1’de 2 yıldır yarıştığımdan biraz daha iyi tanıyorum. Fakat tam anlamıyla ‘randevulaşmaya’, sezon başladığında ve bugünkü gibi takım merkezinde birlikte zaman geçirdiğinizde başlıyorsunuz.”

Ricciardo'yla aynı garajda yarışacak olmayı, kendisi için iyi bir fırsat olarak değerlendirip değerlendirmediği sorulduğunda ise Norris, "Elbette iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Daniel’ın, birçok Grand Prix kazanmış ve Formula 1’deki yolunu ispatlamış bir sürücü olarak, hiçbir zayıf yönü olmadığını biliyoruz."

"Dolayısıyla benim için yeni bir takım arkadaşını gözlemlemek ve belki işe farklı yaklaşımı sayesinde, ondan bir şeyler öğrenmek güzel bir fırsat olacak."

"Formula 3 ya da 4’te bazen 3-4 takım arkadaşınız oluyor, dolayısıyla birçok farklı kişiyle çalışabiliyorsunuz fakat Formula 2’ye ve sonrasında Formula 1’e geçtiğinizde tek bir takım arkadaşıyla garajı paylaşıyorsunuz ve bir noktadan sonra birbirinizi iyi tanıdığınız için yeni şeyler keşfedemiyorsunuz."

"Burada, bazı şeyleri değiştirmek ya da yeni birini tanımak için pek fırsat doğmuyor, fakat bu sene benim böyle bir şansım olacak ve bunun ilginç bir fırsat olarak değerlendiriyorum.” dedi.

Genç pilot son olarak hedeflerinden ve Daniel'a karşı yarışmanın kendisini daha fazla performans göstermek için zorlayıp zorlamayacağından bahsetti.

Norris, “Bilemiyorum, bu hafta ilk sürüşümüz olacak ve bu konudaki fikrim oluşmaya başlayacak. Daniel’ı iyi bir şekilde gözlemleyip kendisinden ve geribildirimlerinden bir şeyler öğrenmeyi hedefliyorum."

"Fakat halihazırda simülatörde ondan bir şeyler yakaladım, özellikle nerede ve nasıl beni (gelişmem için) zorlayabileceğine dair... Bilmiyorum, ilk yarış hafta sonunun ilk testlerine kadar bir cevap veremem çünkü her şey orada gerçeğe dönüşüyor ve insanlar gerçek potansiyellerini gösteriyor."

"Hedef olarak ise geçen seneyi tamamladığım yerden başlamak istiyorum çünkü sürüşüm ve mühendislerimle çalışmalarım -garajın diğer tarafına bağımlı kalmadan kendi yolumuzda ilerlememiz- konusunda iyi bir noktadaydık. Ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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