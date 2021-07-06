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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Norris "daha yukarıda" bitirememenin üzüntüsünü yaşıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, ikinci sırada bitirme şansı olduğu için Avusturya GP'den üçüncülükle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Norris "daha yukarıda" bitirememenin üzüntüsünü yaşıyor

Lando Norris, sıralama turlarını sürpriz şekilde ikinci sırada tamamlamış ve yarışın ilk bölümünü uzun süre ikinci sırada götürmüştü.

Sonrasında Lewis Hamilton'a geçilen Norris, Sergio Perez'i pist dışına ittiği için beş saniye cezası aldı ve Valtteri Bottas'a da geçildi.

Ancak Hamilton'ın aracına hasar vermesi, Norris'e podyum kapısını açtı ve İngiliz pilot, yarışı Bottas'ın hemen ardında üçüncü bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Norris şöyle dedi: "Kesinlikle en iyi dört podyumumdan biri! (gülüyor)"

"Her podyum kendi çapında anlamlıdır, çünkü hepsi farklı koşullar altında gelmiştir. İlk podyum her zaman ilk olduğu için özeldir ama Monako ve Imola'da da birer podyumum var. Belki de bu podyum daha öne çıkıyor olabilir, çünkü ilk kez saf hızımız sayesinde bu kadar yukarıdayız. Yarış boyunca üçüncü sıra için savaştım ve son turlarda ikincilik savaşı verdim, bu harikaydı."

"Bu podyumun dördünün arasında nerede yer alacağını bilmiyorum, hepsi benim için aynı derecede değerli."

"Fakat aynı zamanda biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü bir sıra daha yukarıda bitirebilirdim ki bu açıdan mevcut podyum diğerlerinden daha kötü!"

McLaren'ın performansının sadece sıralama turlarında güçlü olacağı düşünülüyordu ancak İngiliz pilot tüm yarış Mercedes sürücülerine oldukça yakındı.

Buna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Norris, "Yarışta ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Cuma günü, bir önceki hafta sonundan daha iyi geçti, uzun sürüşlerde çok iyi bir tempo yakaladık. Görünüşe göre farklı hava şartları da yardımcı oldu. Bir hafta önce sıralama turlarında Max'in 0,250 saniye gerisinde dördüncüydüm ve bu sefer ikinci en iyi zamanı yaptım. Pole pozisyonundan 0.050 saniyeden daha az uzaktaydım."

"Kesinlikle bir adım ileri gittik, araç Cumartesi ve Pazar günleri çok daha iyi gidiyordu. Ayrıca önceki yarışta  yaşananlarla ilgili her şeyi analiz ettikten sonra, bu hafta sonu stratejik anlamda biraz farklı davrandık. Genel olarak bazı faktörler işe yaradı, bunlardan en önemlisi aracın gelişimiydi."

"İlk bölümde Lewis ve Valtteri benden daha hızlıydı. Açıkçası bu, beklentiler doğrultusundaydı, onların baskısına bu kadar dayanabilmeme ben de şaşırdım. Aslında Lewis ile ilk kez savaştım ve nasıl sürdüğünü, nerede risk alabileceğini anlamaya çalıştım. Mercedes genellikle bizden çok ileride oluyor."

"Bugün sadece Lewis ile değil, Valtteri ve Sergio ile de mücadele etmek harikaydı. Harika hızımız sayesinde podyum için savaştık, çok hoş bir duyguydu."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

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