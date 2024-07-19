Norris: "Daha pislik biri olabilir ve aptal gibi davranabilirim ancak buna ihtiyacım yok"

Lando Norris, Formula 1'de Miami Grand Prix'sindeki zaferine ek olarak daha fazla zafer kazanamamasının nedeninin çok nazik olmasından kaynaklandığına dair iddialara sert çıktı.

24 yaşındaki Norris, Kanada, Avusturya ve Britanya'daki potansiyel zaferleri kaçırdıktan sonra dikkatleri üzerine çekti.

Norris, Avusturya'da birbirlerine temas etmelerine rağmen rakibi Max Verstappen ile olan mücadelelerinde çok yumuşak davrandığına yönelik eleştiriler almıştı.

Bu durum, Norris’in Drive to Survive serisi ve sosyal medyadaki varlığıyla hayat bulan mizah anlayışından ve biraz da şakacı olmasıyla tanınmasından kaynaklanıyor.

Ancak McLaren pilotuna, kişiliğinin yarış zaferleri arayışında kendisini gerçekten engelliyor olup olmadığı sorulduğunda, bunların arasında bir ilişki olmadığını söyledi ve insanların kendisinin çok yumuşak olduğunu söylemesini duymakla ilgilenmediğini ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris şunları söyledi: “İnsanların ne söylediği umurumda değil. İyi bir adamım ve elimden geldiğince saygılı olmaya çalışıyorum. Ama bunun pistte olanlarla kesinlikle hiçbir ilgisi yok.

“İnsanlar her ne kadar kendi düşüncelerini ortaya koymak ve bu konular hakkında konuşmak isteseler de, 10 yıl önce, 15 yıl önce ve 20 yıl önce yaşananlar bugünkünden tamamen farklıydı.”

“Yani istersem çok daha fazla pislik olabilirim, aptal gibi davranabilirim, böyle bir kişiliğe sahip olabilirim ve insanların böyle düşünmesini sağlayabilirim ama buna ihtiyacım yok, bunu istemiyorum.”

“Hâlâ şakalar yapmak, eğlenmek ve gülmek istiyorum ve insanların ne dediği umurumda değil. Sadece hayatımın tadını çıkarıyorum. Bu kadar basit. Kaskımı taktığımda insanların ne dediği umurumda değil. Kazanmak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Bu kadar basit.”

Zaferi elinden kaçırdığı zaman belirgin bir şekilde morali bozulmasına rağmen, Norris kendine olan güveninin her zamankinden yüksek olduğunu söylüyor.

İngiliz pilot şunları ekledi: “Zor birkaç yarışı ve ideal olmayan sonları daha yeni geride bıraktık. Ama bir takım olarak özgüven seviyemiz, muhtemelen hiç olmadığı kadar yüksek. Ve herhangi bir şekilde aşırı iyimser veya aşırı özgüvenli değiliz.”

“Çok fazla şeyi iyi yapıyoruz. Son iki ayda neredeyse en iyi performans gösteren takım biz olduk. Sadece daha iyi olabiliriz, çünkü üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Ve bu şeyler üzerinde çok çalışıyoruz. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum.”

“Ayrıca, sürüş açısından, muhtemelen kendimi en iyi hissettiğim dönemimdeyim. Hâlâ uzun bir sezon ve her şey değişebilir. Ancak hem takım hem de kişisel olarak işlerin doğru yönde gitmesinden dolayı mutluyum.”