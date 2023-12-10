Norris: "Daha iyi bir Takım Patronu isteyemezdim"
Lando Norris, McLaren'da bu sezon takımın başına geçen Andrea Stella'ya bu sezon başardıkları ve yönetim becerilerinden dolayı övgüler yağdırdı.
Lando Norris, Andrea Stella'nın bu yıl Takım Patronluğu görevini devralmasının ardından McLaren üzerinde yarattığı etkiden övgüyle bahsetti.
Stella, geçtiğimiz sezonun sonunda Sauber Group'un CEO'su olarak yeni bir pozisyona geçen Andreas Seidl'in yerini aldı.
Stella, 2015 yılında Ferrari'den katıldığı McLaren takımında uzun süre Performans Direktörü ve Yarış Direktörü gibi görevler almıştı.
Norris takımdaki herkesin takdiri hak ettiğini vurgularken, Britanyalı pilot Stella'yı Woking merkezli takım üzerindeki etkisi için övdü.
Medyaya verdiği demeçte Norris, "Geçen gün bir röportaj yaptım ve ona çok teşekkür ettim."
"Her şey sadece ona bağlı değil. Takımdaki diğer pek çok kişiye teşekkür etmeniz gerekiyor. Çünkü işin çoğunu onlar yaptı."
"Andrea her şeyin yöneticisi. O setin yapımcısı ve geri kalan herkes de oyuncular."
"Ama herkesin birlikte çok iyi çalışması gerekiyor ve onlar da bunu yapıyorlar."
"Yani harika bir iş çıkardı. Onun olduğu yerde olmaktan çok ama çok mutluyum."
"Yarış, sıralama ve diğer konularda her hafta sonu takım için hâlâ çok şey yapıyor."
"Ama daha iyi bir takım patronu isteyemezdim. Bu yüzden ona çok teşekkür ederim." dedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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