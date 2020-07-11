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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Norris: "Daha iyi bir iş yapabilirdim"

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Norris: "Daha iyi bir iş yapabilirdim"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 17:15

McLaren pilotu Lando Norris, altıncı olarak tamamladığı sıralama turlarında, daha iyi bir tur atabileceğini ve bu sebeple moralinin bozuk olduğunu söyledi.

Antrenman turlarında, sarı bayrak koşulları altında geçiş yapması sebebiyle 3 sıra grid cezası alan Norris, Pazar günü yapılacak yarışa 9. sıradan başlayacak. McLaren pilotu, Q3'te bir zamanlama hatası sebebiyle iyi turlar atamadığını söyledi.

"Koşullar biraz sinirlendiriciydi, neler olacağını hiç bilmiyorsunuz. Q3 sırasında yanlış bir noktadaydım; başta gayet temiz turlar attım ve zamanlarım gayet iyiydi, orta sektörde iyi bir performans sergiliyordum ve daha çok gelişeceğimden emindim."

"Ancak Ocon'un veya Ricciardo'nun Renault'sunu yakaladım ve sonrasında, diğer araçların yarattığı yarış çizgisini göremedim, bu yüzden ikinci virajda kontrolü kaybettim."

"Pist üzerinde çok fazla su birikintisi ve akıntılar oluyor ve aracımı, bunlara karşı nasıl bir şekilde yerleştireceğimi göremedim, bu yüzden aracımın kontrolünü pek çok kez kaybediyordum ve pistin en iyi turlarının atıldığı sırada hatalar yapıyordum."

"Çok karışıktı, ama gayet iyiydi çünkü F1'de ıslak zeminde sürüş yapmadım. Sadece bir kez geçen sene Hockenheim'da yağmur yağdı, onda da birkaç tur sonra yarış dışı kalmıştım. Bu yüzden piste çıkıp biraz eğlenmek gayet iyi hissettirdi."

Norris'in takım arkadaşı Carlos Sainz Jr, sıralamaları üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin en iyi grid pozisyonunu elde etti. Norris ise kendi performansından memnun olmadı.

"Takımın atmosferi, garajın bana ait olan tarafında pek iyi değil. Daha iyi bir iş yapabilirdim - bazen çok fazla yavaş kalırsınız ve bunun neden veya nasıl olduğunu bilmezsiniz, bu da inanılmaz bir şekilde can sıkıcı."

"Ancak bazen de bilirsiniz ki daha iyi bir iş yapabilirdiniz ve attığım son tur benim en iyi turumdu, koşullar ise en kötü durumdaydı. Sekizinci virajdan çıkarken küçük bir arkadan kayma yaşadım ve bunun öncesinde de, sondan bir önceki virajda yarım saniye kadar zaman kaybettim."

"Bu yüzden daha iyi bir iş yapabilmiş olacağınızı bildiğinizde, bu gerçekten çok can sıkıcı bir durum oluyor. Tabii ki de altıncı sırada olmak bizi mutlu ediyor, neredeyse aldığım tüm sonuçlardan daha iyi. Ancak aldığım üç sıra grid cezası ile beraber Carlos'un yerinde olmayı isterdim, böylece elde ettiğim grid pozisyonundan başlayabilirdim.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Sıralama
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Efe Kahya

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